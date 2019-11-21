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Música

Bruno Rosa: o capixaba que saiu do ES e conheceu o sucesso em 9 meses

Cantor, que tocava em barzinhos, volta ao ES sendo atração principal no Embrazado neste sábado (23). Vídeo dele recebendo seu primeiro ônibus de turnê chamou atenção nas redes sociais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2019 às 17:31

Publicado em 21 de Novembro de 2019 às 17:31

O cantor capixaba Bruno Rosa Crédito: Instagram/@brunorosacantor
Nove meses é o tempo médio para uma nova vida vir ao mundo. E esse foi o período para o encontro entre Bruno Rosa e o sucesso. O capixaba de 23 anos, que saiu apenas com o talento e um vídeo viral na web para morar em Londrina (PR), está de volta com ares de estrela para se apresentar neste sábado (23), no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória.
O sucesso é definido em likes, streamings e o aumento de fãs. A voz parecida com a de Gusttavo Lima pode ter ajudado? Talvez. Mas o fato é que apenas com a canção "Enganador de Corações", parceria com Jefferson Moraes, o capixaba tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube.
O esforço de Bruno e a emoção ao ver que a carreira está crescendo já chamou atenção nas redes sociais. Um vídeo do capixaba indo às lágrimas ao ver seu primeiro ônibus para show totalmente plotado com sua foto chamou atenção e ganhou muitos likes e comentários nas redes sociais.
Percebendo que a carreira está indo no caminho certo, ele só comemora o retorno ao Espírito Santo. "A expectativa em voltar ao Estado pela primeira vez após sair para morar no Paraná é grande. Vou rever a família e amigos que há meses não vejo. E voltar tocando numa casa grande como show nacional é um sonho", destaca o cantor, que promete um repertório variado.
"De música romântica aos modões mais agitados, vamos ter um repertório eclético", conta o sertanejo, destacando o lançamento de "Traidora", que também estará no show. A canção teve o videoclipe lançado há cinco dias e já conta com mais de 370 mil views.

INÍCIO

Mas como isso tudo começou? Quem é este rapaz de sucesso? Bruno conta que é de Cariacica e começou cedo na música, cantando na igreja. "Aos 11 anos gravei uma faixa num CD da igreja e segui cantando no templo até que, aos 17 anos, comecei a pegar a estrada. Minha família sempre me apoiou", conta.
Segundo Rosa, ele começou cantando em barzinhos e aos 20 tentou a vida na Bahia. "Fiquei um ano e seis meses por lá. Aí não deu certo e voltei para o ES, tocando em barzinho e postando vídeos na internet até que encontrei meu empresario e tocamos um projeto maior à frente".
O cantor capixaba Bruno Rosa Crédito: Instagram/@brunorosacantor
E o projeto foi grande, a gravação do primeiro DVD do capixaba "Bruno Rosa - Acústico". "O DVD tem nove músicas inéditas e três regravações. Todas as canções estão no YouTube. Inclusive, 'Traidora' é deste DVD e ganhou agora o videoclipe", detalha.
Com o DVD, o rapaz viu os poucos shows em barzinho aumentarem para cerca de 12 shows em grandes casas no mês. "A gente, que é cantor, sempre sonha em chegar o mais longe possível. Em poucos meses, estamos tendo reconhecimento e é fantástico", comemora.
E o rapaz vai chegar longe, tanto que já tem três shows agendados nos Estados Unidos. Newark, Boston e Orlando são as cidades que devem receber em 2020 o som deste capixaba, que promete brilhar nos próximos anos.
  • SHOW DE BRUNO ROSA
  • Quando: sábado (23), a partir das 21h
  • Onde: Embrazado - Rua Joaquim Lírio, 871 - Triângulo das Bermudas, Praia do Canto - Vitória
  • Ingressos: R$ 40 (meia/2º lote) e R$ 80 (inteira/2º lote) à venda no site www.superticket.com.br
  • Informações:  (27) 99791-5623

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