Bruno Rosa: o capixaba que saiu do ES e conheceu o sucesso em 9 meses

O cantor capixaba Bruno Rosa Crédito: Instagram/@brunorosacantor

Nove meses é o tempo médio para uma nova vida vir ao mundo. E esse foi o período para o encontro entre Bruno Rosa e o sucesso. O capixaba de 23 anos, que saiu apenas com o talento e um vídeo viral na web para morar em Londrina (PR), está de volta com ares de estrela para se apresentar neste sábado (23), no Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória.

O sucesso é definido em likes, streamings e o aumento de fãs. A voz parecida com a de Gusttavo Lima pode ter ajudado? Talvez. Mas o fato é que apenas com a canção "Enganador de Corações", parceria com Jefferson Moraes, o capixaba tem mais de 7 milhões de visualizações no YouTube.

O esforço de Bruno e a emoção ao ver que a carreira está crescendo já chamou atenção nas redes sociais. Um vídeo do capixaba indo às lágrimas ao ver seu primeiro ônibus para show totalmente plotado com sua foto chamou atenção e ganhou muitos likes e comentários nas redes sociais.

Percebendo que a carreira está indo no caminho certo, ele só comemora o retorno ao Espírito Santo. "A expectativa em voltar ao Estado pela primeira vez após sair para morar no Paraná é grande. Vou rever a família e amigos que há meses não vejo. E voltar tocando numa casa grande como show nacional é um sonho", destaca o cantor, que promete um repertório variado.

"De música romântica aos modões mais agitados, vamos ter um repertório eclético", conta o sertanejo, destacando o lançamento de "Traidora", que também estará no show. A canção teve o videoclipe lançado há cinco dias e já conta com mais de 370 mil views.

INÍCIO

Mas como isso tudo começou? Quem é este rapaz de sucesso? Bruno conta que é de Cariacica e começou cedo na música, cantando na igreja. "Aos 11 anos gravei uma faixa num CD da igreja e segui cantando no templo até que, aos 17 anos, comecei a pegar a estrada. Minha família sempre me apoiou", conta.

Segundo Rosa, ele começou cantando em barzinhos e aos 20 tentou a vida na Bahia. "Fiquei um ano e seis meses por lá. Aí não deu certo e voltei para o ES, tocando em barzinho e postando vídeos na internet até que encontrei meu empresario e tocamos um projeto maior à frente".

O cantor capixaba Bruno Rosa Crédito: Instagram/@brunorosacantor

E o projeto foi grande, a gravação do primeiro DVD do capixaba "Bruno Rosa - Acústico". "O DVD tem nove músicas inéditas e três regravações. Todas as canções estão no YouTube. Inclusive, 'Traidora' é deste DVD e ganhou agora o videoclipe", detalha.

Com o DVD, o rapaz viu os poucos shows em barzinho aumentarem para cerca de 12 shows em grandes casas no mês. "A gente, que é cantor, sempre sonha em chegar o mais longe possível. Em poucos meses, estamos tendo reconhecimento e é fantástico", comemora.

E o rapaz vai chegar longe, tanto que já tem três shows agendados nos Estados Unidos. Newark, Boston e Orlando são as cidades que devem receber em 2020 o som deste capixaba, que promete brilhar nos próximos anos.