'Vale Tudo': O esquema da Globo para impedir vazamento do assassino de Odete Roitman

Emissora tenta repetir o sucesso do mistério da primeira versão da novela, quando o Brasil inteiro quis saber: Quem matou?

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:39

Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo
Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo Crédito: Fábio Rocha/Globo

A Globo fechou um esquema especial para impedir que o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) vaze antes da exibição do capítulo final de "Vale Tudo". Assim como aconteceu (com sucesso) na primeira versão, a emissora vai fazer de tudo para manter o mistério até o fim —mas naquela época não havia redes sociais.

Segundo apurou a coluna, Manuela Dias está com roteiros adiantados e chegando ao final da história. Para o capítulo do assassinato, está definido que apenas os profissionais envolvidos na cena, no caso, Debora Bloch e o diretor Paulo Silvestrini serão informados.

Em relação à morte, a ideia é escrever possibilidades de assassinos diferentes. No entanto, apenas uma cena será gravada pelo diretor, pouco antes de ir ao ar.

O que já se sabe é que o responsável pela morte não será Leila, interpretada por Carolina Dieckmmann. Sua personagem matou Odete na versão original de 1988, e Manuela Dias já definiu que não irá repetir o assassino.

Um esquema mais forte para evitar vazamentos já foi algo comum na Globo, especialmente em finais de novela entre os anos 1980 e 2000. Nos últimos anos, a emissora não tem se preocupado em manter o mistério dos desfechos, mesmo em grandes sucessos, que terminam sem grandes surpresas para o público.

"Vale Tudo" tem tido um crescimento de audiência desde o início de julho. A novela marcou 24 pontos de audiência nacional no mês passado. Foi o melhor desempenho do horário das nove em 11 meses, quando "Renascer" (2024) alcançou 26 pontos.

Recentemente, como informou a coluna, "Vale Tudo" recuperou o posto de atração inédita mais vista da televisão brasileira. Até então, "Dona de Mim", novela das sete, havia ocupado o posto.

"Vale Tudo" fica no ar até outubro, quando dará lugar para "Três Graças", novela que marcará o retorno de Aguinaldo Silva para a Globo após cinco anos.

