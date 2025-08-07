Televisão

'Vale Tudo': O esquema da Globo para impedir vazamento do assassino de Odete Roitman

Emissora tenta repetir o sucesso do mistério da primeira versão da novela, quando o Brasil inteiro quis saber: Quem matou?

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 10:39

Debora Bloch como Odete Roitman no remake de 'Vale Tudo', atual novela das nove da Globo Crédito: Fábio Rocha/Globo

A Globo fechou um esquema especial para impedir que o assassino de Odete Roitman (Debora Bloch) vaze antes da exibição do capítulo final de "Vale Tudo". Assim como aconteceu (com sucesso) na primeira versão, a emissora vai fazer de tudo para manter o mistério até o fim —mas naquela época não havia redes sociais.

Segundo apurou a coluna, Manuela Dias está com roteiros adiantados e chegando ao final da história. Para o capítulo do assassinato, está definido que apenas os profissionais envolvidos na cena, no caso, Debora Bloch e o diretor Paulo Silvestrini serão informados.

Em relação à morte, a ideia é escrever possibilidades de assassinos diferentes. No entanto, apenas uma cena será gravada pelo diretor, pouco antes de ir ao ar.

O que já se sabe é que o responsável pela morte não será Leila, interpretada por Carolina Dieckmmann. Sua personagem matou Odete na versão original de 1988, e Manuela Dias já definiu que não irá repetir o assassino.

Um esquema mais forte para evitar vazamentos já foi algo comum na Globo, especialmente em finais de novela entre os anos 1980 e 2000. Nos últimos anos, a emissora não tem se preocupado em manter o mistério dos desfechos, mesmo em grandes sucessos, que terminam sem grandes surpresas para o público.

"Vale Tudo" tem tido um crescimento de audiência desde o início de julho. A novela marcou 24 pontos de audiência nacional no mês passado. Foi o melhor desempenho do horário das nove em 11 meses, quando "Renascer" (2024) alcançou 26 pontos.

Recentemente, como informou a coluna, "Vale Tudo" recuperou o posto de atração inédita mais vista da televisão brasileira. Até então, "Dona de Mim", novela das sete, havia ocupado o posto.

"Vale Tudo" fica no ar até outubro, quando dará lugar para "Três Graças", novela que marcará o retorno de Aguinaldo Silva para a Globo após cinco anos.

