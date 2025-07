Febre do momento

'Vale Tudo': autora insinua que pode colocar Morango do Amor em novela da Globo

Manuela Dias afirmou em uma rede social que está de olho nos pedidos dos internautas para inserir o doce na trama

A autora Manuela Dias insinuou que pode atender um pedido de parte do público e colocar uma referência ao Morango do Amor , que viralizou nos últimos dias, em "Vale Tudo", atual novela das nove da Globo.>

Em sua conta no Instagram neste domingo (27), Manuela afirmou que está de olho nas solicitações. "Vocês estão doidos para que eu coloque o morango do amor na novela, né? (risos)", disse Manuela.>

Nas últimas semanas, especialmente no Instagram e no TikTok, a receita do doce viralizou e virou assunto na internet. A guloseima, aparentemente simples, consiste em um morango envolto por brigadeiro branco --geralmente feito com leite em pó-- e uma fina camada de açúcar caramelizado vermelho.>