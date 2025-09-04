Famosos

Quem é Rejane Schumann, atriz da Globo resgatada em situação de abandono

Atriz marcou novelas da Globo nos anos 1970, como O Astro, Dancin’ Days e Pai Herói, e também atuou como jornalista e escritora

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 17:12

Quem é Rejane Schumann, atriz da Globo resgatada em situação de abandono Crédito: Acervo Globo

Rejane Schumann marcou presença na teledramaturgia nacional nos anos 1970, quando participou de novelas que se tornaram referência na história da Globo. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão O Astro (1977), Dancin’ Days (1978) e Pai Herói (1979).

Com interpretações intensas, ela ajudou a consolidar uma geração de atrizes da época, conquistando reconhecimento do público e se tornando um rosto familiar para quem acompanhava as produções da emissora.

Versátil, Rejane também se aventurou em outras áreas da comunicação, atuando como jornalista e escritora. Essa pluralidade de interesses reforçou sua imagem de artista multifacetada, que transitava entre a ficção e a realidade com a mesma naturalidade.

Repercussão nas redes

O episódio em Porto Alegre rapidamente ganhou destaque na internet, gerando manifestações de fãs e colegas que relembraram os trabalhos da atriz e questionaram a falta de amparo a nomes que fizeram parte da história da TV brasileira.

A confusão com Suzana Faini

Rejane Schumann e quem era Suzana Faini Crédito: Memória Globo / Divulgação Globo

A comoção também trouxe um mal-entendido: algumas postagens usaram fotos da atriz Suzana Faini, que morreu em 2022, como se fossem de Rejane. A coincidência de ambas terem atuado em títulos como Dancin’ Days e Pai Herói pode ter alimentado o equívoco.

Suzana, que foi atriz e bailarina, construiu carreira sólida em obras como Eu Prometo, A Favorita (2008), Salve Jorge (2012) e Espelho da Vida (2018).

Este vídeo pode te interessar