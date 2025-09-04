Luto

Morre Giorgio Armani, ícone da moda mundial

O estilista italiano morreu nesta quarta-feira (04), aos 91 anos

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 10:59

Morre Giorgio Armani, ícone da moda mundial Crédito: Denis Sinyakov / FolhaPress

O mundo da moda perdeu um de seus maiores nomes. O estilista Giorgio Armani faleceu aos 91 anos, segundo comunicado divulgado nesta quinta-feira (4) pelo Grupo Armani. “Com profunda tristeza, o Grupo Armani anuncia a morte de seu criador, fundador e força inspiradora: Giorgio Armani”, informou a casa de moda.

Armani foi reconhecido internacionalmente como símbolo de elegância e sofisticação modernas. Mais do que estilista, construiu um império empresarial avaliado em cerca de 2,3 bilhões de euros (aproximadamente R$ 14,5 bilhões) anuais.

Nos últimos meses, enfrentava problemas de saúde e precisou se afastar da Semana de Moda Masculina de Milão, em junho, a primeira vez que deixou de comparecer a um desfile de sua própria marca em toda a carreira.

Apelidado de “Re Giorgio” (Rei Giorgio), Armani era conhecido pelo perfeccionismo: supervisionava pessoalmente desde os mínimos detalhes das coleções até campanhas publicitárias e penteados de modelos antes das passarelas.

Segundo a empresa, uma câmara funerária será montada em Milão neste fim de semana. O funeral será realizado de forma privada, em data ainda não divulgada.

Este vídeo pode te interessar