No Fantástico, Tati Machado fala sobre vivências do luto após morte do filho

Apresentadora resolveu falar publicamente sobre o luto que vive desde abril, quando perdeu o bebê aos oito meses de gestação

Publicado em 28 de julho de 2025 às 11:38

Tati Machado e o marido em entrevista para o Fantástico Crédito: Reprodução/TV Globo

Tati Machado, 33, resolveu falar publicamente sobre o luto que vive desde abril, quando perdeu seu bebê, Rael, ainda na barriga, aos oito meses de gestação.>

A entrevista foi exibida neste domingo (27), no Fantástico, e marcou um momento de acolhimento e recomeço para a apresentadora, que emocionou o público com seu depoimento sincero.>

"Não é um dia de cada vez. É uma hora de cada vez. Às vezes, é um minuto de cada vez. E está tudo bem se não estiver tudo bem", disse, com a voz embargada, durante a conversa gravada em sua casa no Rio de Janeiro, ao lado do marido, o produtor Bruno Monteiro. Rael era o primeiro filho do casal.>

Tati contou que, em maio, quando completava 33 semanas de gravidez, percebeu que o bebê não estava mais se mexendo. A ausência de movimentos levou à constatação do que ela chamou de "o maior pesadelo da minha vida".>

>

Embora tenha optado por preservar os detalhes médicos da perda, ela revelou que estava pronta para dar à luz quando surgiram complicações inesperadas que resultaram na morte do bebê.>

Conhecida do público por suas participações no Encontro e no Mais Você, a apresentadora dividia momentos da gravidez nas redes sociais e se mostrava empolgada com a chegada do filho. A comoção em torno da perda mobilizou fãs, colegas de trabalho e até pessoas anônimas, que enviaram mais de 50 mil mensagens de apoio, segundo ela.>

Tati Machado Crédito: Fabiano Battaglin / Gshow

"Recebi muito amor, até de quem nunca me viu pessoalmente. Isso me sustentou. O Bruno foi meu chão, minha família, minha fortaleza", afirmou. "Nunca vamos estar preparados para esse tipo de dor, mas temos tentado transformar esse vazio em algo que nos mova para frente.">

Nos dois primeiros meses após a perda, Tati fez até cinco sessões de terapia por semana para lidar com o luto. Agora, aos poucos, planeja retomar o trabalho como uma forma de reencontro com a própria identidade. "Estar em movimento me ajuda a respirar. A TV sempre foi meu lugar de luz, e quero, devagar, voltar a ocupar esse espaço.">

O retorno ao "Encontro" deve acontecer nas próximas semanas, mas sem pressa. A apresentadora afirmou que está se respeitando e escutando seu tempo interno. "Rael sempre vai existir em mim. Ele me transformou para sempre. Agora, a gente tenta seguir, do jeito que dá.">

