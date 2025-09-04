Famosos

Ex-atriz da Globo é encontrada em estado de abandono e ganha comida, limpeza e ajuda

Atriz Rejane Schumann atuou em novelas como 'Dancin' Days' e 'Pai Herói'

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 16:22

Atriz Rejane Schumann é resgatada em estado precário Crédito: Reprodução/Instagram/@deisefalci

Conhecida pela atuação em novelas da Globo como "O Feijão e o Sonho" (1976), "Espelho Mágico" (1977), "Dancin' Days" (1978) e "Pai Herói" (1979), a atriz Rejane Schumann, 74, foi encontrada pela Polícia Civil em condições de abandono dentro de um apartamento em Porto Alegre (RS).

Ela não tomava banho havia meses, morava no local com muita sujeira e fezes de animais, além de não ter comida. Houve denúncias de mau cheiro e barulho de cães. Quem também participou do resgate foi a ativista Deise Falci, da organização Vem Adotar.

Pelas redes sociais, Deise contou e mostrou por meio de vídeos a força-tarefa feita no apartamento para deixá-lo limpo. Segundo ela, que diz ter usado de recursos próprios para abastecer a geladeira da atriz e comprar um colchão e lençóis novos, o estado era de calamidade.

"Ela não tinha nada. Geladeira completamente vazia. Não tinha nem água", disse por meio das redes sociais.

"A primeira vez que tenho vontade de resgatar a pessoa junto com os animais. Extremamente magra, sem banho há meses, dormindo num colchão imundo e sem nada em casa a não ser um fedor insuportável de urina", contou.

Rejane, que também é formada em jornalismo e direito, tinha alguns amimais no apartamento e todos eles precisaram de ajuda, apesar de comerem ração. "Resgatamos os animais conforme a vontade dela, e irão para adoção. Mas não posso ignorar que essa mulher que é muito inteligente está precisando de muita ajuda", disse.

Uma equipe de voluntários deixou a casa totalmente limpa e habitável. Segundo a ativista, Rejane chorou muito e agradeceu. Também devorou alguns bolos que a equipe deixou para ela comer.

"Demência é triste, e precisamos ter empatia e falar sobre, pois o próximo pode ser um de nós", emendou ela, que abriu no Instagram pessoal um meio de organizar um mutirão de auxílio contínuo à ex-atriz.

