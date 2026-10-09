Veja curiosidades sobre a influenciadora Ana Elisa, a mais jovem deputada eleita em MG

Ela já vinha mostrando suas forças nas redes, mas tudo mudou em um dia. Apuradas as urnas do primeiro turno, Ana Elisa Santos Silva, 21, passou de estudante de Direito que, como muitos jovens de sua idade, passa horas à frente da tela do celular, a um dos nomes que mais chamaram atenção nas Eleições 2026.

No caso dela, a força digital foi preponderante para que falasse, principalmente com a sua geração, sobre política. Eleita deputada federal por Minas Gerais pelo PT com 524.219 votos, a influenciadora foi convocada pela campanha do presidente Lula (PT) para ajudar na estratégia de comunicação do presidente nas redes sociais durante o segundo turno.

Antes de entrar para a política institucional, porém, Ana Elisa já havia construído uma trajetória bastante ligada à internet. Natural de Divinópolis, no centro-oeste de Minas Gerais, ela ganhou notoriedade nas redes ao falar sobre temas como racismo, feminismo e direitos sociais.

Sua campanha foi concentrada no ambiente digital e, antes da votação, ela já reunia cerca de 1,9 milhão de seguidores em uma de suas plataformas. Agora está chegando a 2,5 milhões.

Fora da política, a trajetória da mineira reúne algumas curiosidades que ajudam a explicar quem é a jovem que chega à Câmara dos Deputados aos 21 anos.

Mas, fora da política, a trajetória da mineira reúne algumas curiosidades que ajudam a explicar quem é a jovem que chega à Câmara dos Deputados aos 21 anos.

FILHA DE PROFESSORA E CRIADA POR MÃE SOLO

Ana Elisa é filha de mãe solo, que trabalha como professora de português na rede pública. A relação com a educação aparece também na própria formação da deputada eleita.

Uma das curiosidades sobre a trajetória escolar de Ana Elisa é a nota obtida na redação do vestibular: 9,1. O desempenho é lembrado como parte da história da estudante que decidiu seguir o Direito. Ser do signo de Leão também é comentado por ela em algumas publicações no Instagram.

Antes de se tornar conhecida nas redes sociais e conquistar uma cadeira na Câmara, Ana Elisa também viveu um momento tradicional na adolescência: a festa de 15 anos.

Ela foi debutante em uma celebração que marcou uma etapa anterior à exposição pública que viria anos depois. A passagem ajuda a mostrar um lado mais pessoal de uma figura que, desde a eleição, passou a ser apresentada principalmente pelo desempenho nas urnas e pela presença digital.

Na cidade natal, Ana Elisa participa do Reinado, manifestação religiosa e cultural bastante presente em Minas Gerais e marcada por raízes afro-brasileiras. A tradição reúne música, dança, religiosidade e celebrações comunitárias e tem relação com a identidade cultural de diferentes comunidades mineiras.

Em um vídeo publicado no Instagram, ela contou que a manifestação tem importância na formação de sua identidade e relacionou a tradição à ideia de resistência e preservação da vida.

"Pra desviar da morte e produzir a vida, comunidade e a fé são as tecnologias", afirmou.

A religiosidade também aparece na devoção da jovem a Santa Efigênia. A santa é associada, entre outras representações, à proteção contra incêndios e à conquista da casa própria.

Para Ana Elisa, a relação com Santa Efigênia vai além de uma devoção individual e está conectada à história de sua família e à comunidade da qual faz parte.