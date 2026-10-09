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Modelo Dandara Couto é encontrada após três dias desaparecida em SP

Dandara, de 27 anos, havia saído de sua casa no bairro de Pinheiros, zona oeste da cidade, para ir a um salão de beleza, mas não chegou ao local
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 09 de Outubro de 2026 às 10:15

Modelo Dandara Couto é encontrada após desaparecimento em SP
Modelo Dandara Couto é encontrada após desaparecimento em SP Reprodução Instagram @dandaracouto_

A modelo Dandara Couto, de 27 anos, foi encontrada na noite desta quarta-feira, 7. Ela estava desaparecida desde segunda-feira, 5. Segundo familiares da jovem, ela tinha sido vista pela última vez em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Dandara é modelo profissional e trabalha entre o Brasil e o Chile. É representada pela Mega Model no Brasil e pela Elite Model no Chile.

"Foram dias de muita angústia, mas, felizmente, ela foi encontrada. Agora, ela já está com quem precisa estar e pode receber todo o carinho da família e dos amigos", anunciou nas redes sociais o assessor Thiago Miguel.

Na carreira, Dandara Couto participou de desfiles da São Paulo Fashion Week (SPFW) e trabalhou para marcas como Corona, Intimissimi e Garage Rio, além de campanhas e projetos no Brasil e no exterior.

Dandara estava desaparecida desde a manhã de segunda-feira. Segundo o relato divulgado, ela saiu de casa para fazer tranças. Foi vista pela última vez por volta das 10h30, perto da Rua Cristiano Viana, em Pinheiros. As atrizes Isis Valverde e Alice Wegmann compartilharam o caso nas redes sociais.

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