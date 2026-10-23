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Madonna demonstra apoio à candidatura de Lula nas redes sociais

Profissional defendeu a reeleição do atual presidente: 'Pela cultura. Pela liberdade de ser quem se é'
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Outubro de 2026 às 12:06

Madonna compartilhou publicação do fotógrafo Rafael Pavarotti
Madonna compartilhou publicação do fotógrafo Rafael Pavarotti Adriano Vizoni/Folhapress/Reprodução/Instagram/@madonna
A cantora Madonna demonstrou, nesta sexta-feira (23), apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição.
A artista americana compartilhou no Instagram uma publicação em que o fotógrafo brasileiro Rafael Pavarotti pede votos para o petista no segundo turno.
"Pela democracia, pelos povos indígenas, pela Amazônia, pela educação e ciência. Pela cultura. Pela liberdade de ser quem se é. Pelo Brasil sem fome, com dignidade para todos. Pela vida e pelo futuro. Vote Lula. Vote 13", escreveu o fotógrafo, em inglês.
Pavarotti fez o ensaio da cantora para "Confessions II", disco lançado por ela em julho deste ano. Atualmente, ele é um dos fotógrafos mais requisitados da moda e da música, tendo fotografado nomes como Harry Styles e Rihanna para a revista Dazed, e Bad Bunny e Kim Kardashian para a Vogue Itália. Também fez trabalhos para marcas como Balmain, Maison Margiel e Dior.
Madonna não foi a única artista internacional a endossar a candidatura do petista. O americano Finneas, irmão da cantora Billie Eilish, uma das mais ouvidas no mundo, fez o "L" em uma foto nas redes.
Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, também entrou no debate sobre a eleição presidencial brasileira e declarou apoio à reeleição de Lula.
Em vídeo publicado nas redes sociais, o músico britânico criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do atual presidente no segundo turno. Ele também convocou os brasileiros a comparecer às urnas no próximo domingo.

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