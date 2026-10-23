Madonna demonstra apoio à candidatura de Lula nas redes sociais

A cantora Madonna demonstrou, nesta sexta-feira (23), apoio à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição.

A artista americana compartilhou no Instagram uma publicação em que o fotógrafo brasileiro Rafael Pavarotti pede votos para o petista no segundo turno.

"Pela democracia, pelos povos indígenas, pela Amazônia, pela educação e ciência. Pela cultura. Pela liberdade de ser quem se é. Pelo Brasil sem fome, com dignidade para todos. Pela vida e pelo futuro. Vote Lula. Vote 13", escreveu o fotógrafo, em inglês.

Pavarotti fez o ensaio da cantora para "Confessions II", disco lançado por ela em julho deste ano. Atualmente, ele é um dos fotógrafos mais requisitados da moda e da música, tendo fotografado nomes como Harry Styles e Rihanna para a revista Dazed, e Bad Bunny e Kim Kardashian para a Vogue Itália. Também fez trabalhos para marcas como Balmain, Maison Margiel e Dior.

Madonna não foi a única artista internacional a endossar a candidatura do petista. O americano Finneas, irmão da cantora Billie Eilish, uma das mais ouvidas no mundo, fez o "L" em uma foto nas redes.

Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, também entrou no debate sobre a eleição presidencial brasileira e declarou apoio à reeleição de Lula.