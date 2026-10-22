William Bonner compartilha foto dos trigêmeos que inspirou sua primeira tatuagem

"Que dia especial! Depois de seis anos, por conta de estudo ou de trabalho, consegui reunir os irmãos pra comemorarmos o aniversário deles. Há 29 anos, o 21 de outubro passou a ser um dia de muita alegria e momentos inesquecíveis. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus amores", escreveu Fátima em uma publicação no Instagram.