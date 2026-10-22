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William Bonner compartilha foto dos trigêmeos que inspirou sua primeira tatuagem

Jornalista eternizou na pele uma imagem de Beatriz, Laura e Vinícius durante um salto na piscina
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 13:55

O jornalista William Bonner revelou a inspiração para sua primeira tatuagem
O jornalista William Bonner revelou a inspiração para sua primeira tatuagem Reprodução/Instagram/@realwbonner/Felipe Iruatã (F)/Folhapress

O jornalista William Bonner revelou a inspiração para sua primeira tatuagem: uma fotografia dos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, durante um salto simultâneo em uma piscina. A homenagem foi compartilhada nas redes sociais na quarta-feira, 21, data em que os três completaram 29 anos.

A publicação também atendeu à curiosidade dos seguidores, que queriam conhecer a imagem original que inspirou a tatuagem. A foto foi feita pelo próprio apresentador, que decidiu reproduzir o registro na pele.

Ao explicar a escolha, o jornalista destacou a participação da filha Laura na ideia e o fato de ter sido o autor da fotografia.

Beatriz, Laura e Vinícius completaram 29 anos
Beatriz, Laura e Vinícius completaram 29 anos Reprodução/Instagram/@biabonemer

"Foi da caçula a ideia de eternizar num braço o salto simultâneo dos trigêmeos numa piscina. A última a deixar o ventre materno, a última a se deixar tatuar. E o pai do trio, como autor da fotografia histórica, achou justo guardá-la na pele, também ele", escreveu.

Além de mostrar a tatuagem, o jornalista falou sobre a comemoração dos aniversários dos trigêmeos, seus filhos com Fátima Bernardes. A reunião precisou ser organizada de acordo com os compromissos profissionais dos integrantes da família.

William Bonner e Fátima Bernardes são pais dos trigêmeos, que completaram 29 anos na quarta-feira, 21
William Bonner e Fátima Bernardes são pais dos trigêmeos, que completaram 29 anos na quarta-feira, 21 Reprodução/Instagram/@fatimabernardes

"Que dia especial! Depois de seis anos, por conta de estudo ou de trabalho, consegui reunir os irmãos pra comemorarmos o aniversário deles. Há 29 anos, o 21 de outubro passou a ser um dia de muita alegria e momentos inesquecíveis. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, meus amores", escreveu Fátima em uma publicação no Instagram.

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