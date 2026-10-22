Ney Matogrosso passa por cirurgia e adia show em Minas Gerais

O cantor Ney Matogrosso, 85, afirmou nesta quarta-feira (21) que foi submetido a uma cirurgia e vai ficar longe dos palcos por um mês.

"Não é nada grave, mas é uma coisa demoradinha, que está começando a consertar, mas ainda não está consertada", ele disse em um vídeo curto publicado nas redes sociais.

O artista adiou a apresentação que faria neste sábado (24) em Tiradentes (MG), como uma das atrações de um festival, com ingressos esgotados. A apresentação foi remarcada para o dia 27 de fevereiro.

Ney disse que o médico o proibiu de fazer shows no período de recuperação. Ele não deu detalhes sobre o tipo de cirurgia a que foi submetido.

A organização do festival Planeta Tiradentes divulgou uma nota para comunicar o adiamento.

"Sabemos o quanto esse encontro era aguardado. Mas a saúde e a recuperação do Ney são a prioridade", diz o comunicado. "Desejamos que ele se recupere o quanto antes e receba todo o carinho do nosso público".

Em agosto, o cantor anunciou a turnê "85 Anos de Ousadia", com apresentações em capitais.