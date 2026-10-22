Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Saúde

Ney Matogrosso passa por cirurgia e adia show em Minas Gerais

Cantor diz que médico pediu para ele ficar longe dos palcos no próximo mês. Artista não dá detalhes, mas afirma que situação não é grave
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 10:21

O cantor Ney Matogrosso em ensaio fotográfico de David LaChapelle para a turnê '85 Anos de Ousadia'
O cantor Ney Matogrosso em ensaio fotográfico de David LaChapelle para a turnê '85 Anos de Ousadia' David LaChapelle/Divulgação
O cantor Ney Matogrosso, 85, afirmou nesta quarta-feira (21) que foi submetido a uma cirurgia e vai ficar longe dos palcos por um mês.
"Não é nada grave, mas é uma coisa demoradinha, que está começando a consertar, mas ainda não está consertada", ele disse em um vídeo curto publicado nas redes sociais.
O artista adiou a apresentação que faria neste sábado (24) em Tiradentes (MG), como uma das atrações de um festival, com ingressos esgotados. A apresentação foi remarcada para o dia 27 de fevereiro.
Ney disse que o médico o proibiu de fazer shows no período de recuperação. Ele não deu detalhes sobre o tipo de cirurgia a que foi submetido.
A organização do festival Planeta Tiradentes divulgou uma nota para comunicar o adiamento.
"Sabemos o quanto esse encontro era aguardado. Mas a saúde e a recuperação do Ney são a prioridade", diz o comunicado. "Desejamos que ele se recupere o quanto antes e receba todo o carinho do nosso público".
Em agosto, o cantor anunciou a turnê "85 Anos de Ousadia", com apresentações em capitais.
A excursão, que acontecerá ao longo de 2027, está marcada para estrear em janeiro, em São Paulo, no Nubank Parque, e terminar no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 18 de dezembro.

Veja Também 

Malévola Alves foi detida em Alexandria, no Egito, durante uma viagem com uma amiga.

Influenciadora Malévola é solta da prisão no Egito

O surfista João Chianca e a atriz Paolla Oliveira

Quem é João Chianca, surfista apontado como affair de Paolla Oliveira

Marco Nanini se desculpou após polêmica com intérprete de Libras em apresentação em Porto Alegre, no último domingo, 18

Marco Nanini se desculpa após polêmica com intérprete no RS: 'Poderia ter sido mais sensível'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu na noite de quarta-feira (21)
Jovem é executado dentro de carro e colega escapa de ataque em Colatina
Imagem de destaque
Prefeitura de Santa Maria de Jetibá prorroga inscrições de concurso para Guarda Municipal
Juliana Paulo Pinto
Grávida esquartejada e queimada é sepultada após uma semana em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.