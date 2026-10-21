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Marco Nanini se desculpa após polêmica com intérprete no RS: 'Poderia ter sido mais sensível'

Ator pediu retirada de profissional que traduzia peça em Libras e foi vaiado pelo público
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 19:10

Marco Nanini se desculpou após polêmica com intérprete de Libras em apresentação em Porto Alegre, no último domingo, 18
Marco Nanini se desculpou após polêmica com intérprete de Libras em apresentação em Porto Alegre, no último domingo, 18 Fernando Young/Divulgação/@marconaniniator via Instagram/Reprodução

Dias depois de causar polêmica ao exigir a saída do intérprete de Libras (Língua brasileira de sinais) do palco numa apresentação de Fim da Partida, Marco Nanini pediu desculpas pelo ocorrido em publicação nas redes sociais publicada nesta quarta-feira, 21.

"A produção do espetáculo e a Fundação Theatro São Pedro já reconheceram a falha técnica que comprometeu a continuidade da apresentação com o recurso de acessibilidade anunciado. Neste momento, venho fazer o mesmo", escreveu Nanini no comunicado.

Nanini pontuou que a tradução para Libras é padrão nas sessões de Fim da Partida, mas que a posição do intérprete da apresentação de domingo, 18, estava bloqueando a iluminação e causando problemas à visão do ator. "Chegou um momento em que eu realmente não conseguia continuar. Por isso, a cena precisou ser interrompida."

Embora novos locais para o intérprete tenham sido sugeridos, a peça foi retomada sem tradução, o que levou a vaias e a espectadores deixando o teatro.

"Essa situação, acabou passando a impressão de que nós estávamos excluindo a intérprete e o público surdo. Quero deixar muito claro que essa nunca foi nossa intenção. Reconheço que, naquele momento, a situação poderia ter sido conduzida de forma mais sensível e empática, e peço desculpas ao público surdo e a todos os presentes."

Nanini concluiu dizendo estar dedicado à melhor integração da acessibilidade na sessões, com a equipe do espetáculo empregando "mais rigor em seus ensaios técnicos prévios".

"Assumo o compromisso de levar essa pauta à classe teatral, para que o erro desta produção se converta em acerto de muitas outras."

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