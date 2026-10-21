Marco Nanini se desculpa após polêmica com intérprete no RS: 'Poderia ter sido mais sensível'

"Essa situação, acabou passando a impressão de que nós estávamos excluindo a intérprete e o público surdo. Quero deixar muito claro que essa nunca foi nossa intenção. Reconheço que, naquele momento, a situação poderia ter sido conduzida de forma mais sensível e empática, e peço desculpas ao público surdo e a todos os presentes."