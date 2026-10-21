Mariana Ximenes reencontra amor da adolescência após 25 anos: "Encontro de almas"

Mariana Ximenes, 45, vive uma história de amor que começou muito antes de o relacionamento se tornar realidade. A atriz conheceu o atual namorado, Tiago Pessôa, ainda na adolescência, durante uma competição escolar de handebol.

Depois de 25 anos sem se encontrarem, os dois voltaram a cruzar seus caminhos e iniciaram um relacionamento que ela define como um "encontro de almas". As declarações foram dadas em entrevista ao Gshow.

"Ter um lindo encontro nesta vida é muito raro! E estou vivendo um encontro desse, extremamente especial, maduro", afirmou a atriz. Ao falar sobre a relação, Mariana também citou uma reflexão da escritora Carla Madeira sobre os encontros amorosos e resumiu a importância desse sentimento em sua vida: "O amor é um supercombustível."

A história dos dois começou em uma partida de handebol entre estudantes de colégios diferentes. Na época, eles não mantiveram contato e seguiram caminhos distintos. Mais de duas décadas depois, o reencontro abriu espaço para uma nova possibilidade afetiva.

"Nunca mais nos vimos. E nos reencontramos, agora, 25 anos depois. É um encontro de almas", contou Mariana.

Tiago trabalha como executivo do mercado financeiro e mora nos Estados Unidos, o que faz do relacionamento uma experiência com distância. Apesar de preservar a intimidade, Mariana diz gostar das manifestações de carinho de quem acompanha sua vida e torce pelo casal.