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Internacional

Redes Sociais: Roger Waters ataca família Bolsonaro e convoca brasileiros a votar em Lula

Ex-integrante do Pink Floyd publica vídeo e pede maior participação dos eleitores no segundo turno
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 12:55

Roger Waters ataca família Bolsonaro e convoca brasileiros a votar em Lula
Roger Waters ataca família Bolsonaro e convoca brasileiros a votar em Lula Britta Pedersen/AP

Roger Waters, cofundador do Pink Floyd, entrou no debate sobre a eleição presidencial brasileira e declarou apoio à reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em vídeo publicado nas redes sociais na terça-feira (20), o músico britânico criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL), adversário do atual presidente no segundo turno. Ele também convocou os brasileiros a comparecer às urnas no próximo domingo (25).


Na gravação, Waters afirmou que o Brasil desperta seu carinho devido às apresentações que realizou no país ao longo da carreira. Em seguida, dirigiu ataques pessoais a Flávio Bolsonaro e criticou o que classificou como uma aliança entre o senador e os Estados Unidos.


O artista disse que interesses americanos poderiam ameaçar os recursos naturais brasileiros, citando a Floresta Amazônica e as reservas minerais, e mencionou a família do presidente americano Donald Trump e Jared Kushner.


Ao justificar seu apoio a Lula, o músico disse que conheceu o presidente pessoalmente e demonstrou confiança nele. "Olhei nos olhos dele. É um homem honesto. É um homem que trabalhou para vocês a vida inteira, e vocês deveriam deixá-lo continuar trabalhando para vocês", disse.


Outro foco do pronunciamento foi a mobilização dos eleitores para o segundo turno. Waters defendeu que o comparecimento às urnas alcance índices de 90%, 95% ou até 100%. Para reforçar o apelo, pediu que os brasileiros ajudem parentes com dificuldades de locomoção a votar.


No fim do vídeo, Waters mencionou Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro assassinada em março de 2018 ao lado do motorista Anderson Gomes. "Eles mataram minha amiga Marielle Franco. Eles a assassinaram. Vocês se lembram disso? Eu me lembro. Nunca vou esquecer. Por Marielle Franco, votem no domingo. Votem em Lula", declarou.


Essa não foi a primeira manifestação pública do britânico com relação à política brasileira. Em 2022, o músico enviou uma mensagem em vídeo para um evento da campanha de Lula. Em outubro de 2023, foi recebido pelo presidente no Palácio do Planalto.

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