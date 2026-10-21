Atriz capixaba Therla Duarte contracena com Sheron Menezzes em novela da TV Globo

Tem capixaba na novela das sete da TV Globo! A atriz Therla Duarte gravou uma participação especial em Por Você, na qual interpreta Elenice, paciente da médica Bela, personagem de Sheron Menezzes. Na trama, a profissional de saúde atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Therla aparecerá em dois capítulos da novela, previstos para ir ao ar ainda em outubro.





“Foi maravilhoso participar. É uma novela boa de assistir, com temas importantes. Minha cena com a Sheron foi superbacana de fazer, ela interpretando a Bela e eu, a Elenice”, conta a atriz.





A participação em Por Você se soma a outros trabalhos de Therla na televisão. A capixaba também gravou conteúdos com Rafa e Luiz, interpretou Rita em produções da dupla, participou ao vivo do Domingão com Huck e integrou o elenco da novela Três Graças, no papel de Joana.





Além da carreira como atriz, Therla atua como empresária artística e trabalha com a preparação e o acompanhamento de talentos. Entre os projetos dos quais participou está Coração Acelerado, novela que contou com o ator goiano Rafael Rara no papel de João Raul e com os capixabas Julio Padilha, Gabi Freitas e Yasmin Toretta. Ela também trabalhou com Lucas Duh, de Cascão, e Suely Bispo.





No mercado artístico, Therla já atendeu nomes como Michel Gomes, Sarah Uliano, Miguel Tavares e Aline Muller. Ao todo, segundo ela, são 112 atores acompanhados em sua trajetória profissional.