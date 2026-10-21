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Capixaba em "Por Voce"

Atriz capixaba Therla Duarte contracena com Sheron Menezzes em novela da TV Globo

Além da participação na novela das sete, Therla Duarte integrou no elenco de Três Graças
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 11:39

Atriz capixaba, Therla Duarte
Atriz capixaba, Therla Duarte Acervo pessoal

Tem capixaba na novela das sete da TV Globo! A atriz Therla Duarte gravou uma participação especial em Por Você, na qual interpreta Elenice, paciente da médica Bela, personagem de Sheron Menezzes. Na trama, a profissional de saúde atende pessoas em situação de vulnerabilidade. Therla aparecerá em dois capítulos da novela, previstos para ir ao ar ainda em outubro.


“Foi maravilhoso participar. É uma novela boa de assistir, com temas importantes. Minha cena com a Sheron foi superbacana de fazer, ela interpretando a Bela e eu, a Elenice”, conta a atriz.


A participação em Por Você se soma a outros trabalhos de Therla na televisão. A capixaba também gravou conteúdos com Rafa e Luiz, interpretou Rita em produções da dupla, participou ao vivo do Domingão com Huck e integrou o elenco da novela Três Graças, no papel de Joana.


Além da carreira como atriz, Therla atua como empresária artística e trabalha com a preparação e o acompanhamento de talentos. Entre os projetos dos quais participou está Coração Acelerado, novela que contou com o ator goiano Rafael Rara no papel de João Raul e com os capixabas Julio Padilha, Gabi Freitas e Yasmin Toretta. Ela também trabalhou com Lucas Duh, de Cascão, e Suely Bispo.


No mercado artístico, Therla já atendeu nomes como Michel Gomes, Sarah Uliano, Miguel Tavares e Aline Muller. Ao todo, segundo ela, são 112 atores acompanhados em sua trajetória profissional.

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