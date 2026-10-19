Netflix terá filmes e novelas da Globo em acordo inédito entre as empresas; veja títulos

"Para nós, é um orgulho ver o interesse pela produção brasileira crescer em diferentes mercados", declarou. "Há décadas, nos dedicamos a levar a riqueza da nossa cultura para o mundo. Ao unir essa experiência à escala global da Netflix, damos mais um passo para levar a criatividade brasileira a novas audiências, ampliando a presença e fortalecendo o reconhecimento do audiovisual brasileiro no exterior."