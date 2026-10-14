Marjorie Estiano e Any Gabrielly brilham em Habeas Corpus, novo drama jurídico da Netflix

Não é tão comum encontrar séries brasileiras dedicadas aos dramas jurídicos e aos bastidores dos tribunais. Por isso, Habeas Corpus, da Netflix, chega como uma produção bem-vinda ao catálogo nacional. Com oito episódios, a série mistura investigação criminal, tensão judicial e conflitos pessoais em uma história sobre erros da Justiça. E, para quem gosta de desvendar mistérios, é difícil não apertar o botão de próximo episódio. Eu mesma maratonei a produção e terminei tudo em dois dias.





É verdade que tenho um apreço especial por filmes e séries de investigação, mas a presença de Marjorie Estiano no elenco já seria motivo suficiente para despertar interesse na série. Atriz de peso, ela entrega mais uma atuação brilhante, sustentando uma narrativa que exige intensidade emocional e personagens cheios de contradições.





A grande surpresa, porém, foi Any Gabrielly. Mais conhecida por sua trajetória na música, sua atuação como atriz foi digna do protagonismo que dividiu com a Marjorie.





A química entre as duas é um dos grandes trunfos da série. Juntas, elas transitam por diferentes emoções e conseguem transmitir a dor, os dilemas e as contradições de suas personagens. Any tem uma atuação que poderia facilmente conduzir sua personagem para um lugar de antagonismo, caso apostasse em outro tom, mas ela encontra nuances na sua interpretação que impedem uma leitura simplista da personagem.





Em vez de transformar as protagonistas em figuras facilmente classificáveis como mocinhas ou vilãs, a série nos convida a compreender suas motivações e a sentir o peso de suas escolhas.