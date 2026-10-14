Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Crítica

Marjorie Estiano e Any Gabrielly brilham em Habeas Corpus, novo drama jurídico da Netflix

Primeiro drama jurídico brasileiro da Netflix, série aborda erros judiciais, racismo estrutural e corrupção em uma trama de oito episódios que ganha força com as atuações das protagonistas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 15:49

Marjorie Estiano e Any Gabrielly brilham em novo drama jurídico da Netflix que prende do início ao fim
Marjorie Estiano e Any Gabrielly brilham em novo drama jurídico da Netflix que prende do início ao fim Julia Maturana/Netflix

Não é tão comum encontrar séries brasileiras dedicadas aos dramas jurídicos e aos bastidores dos tribunais. Por isso, Habeas Corpus, da Netflix, chega como uma produção bem-vinda ao catálogo nacional. Com oito episódios, a série mistura investigação criminal, tensão judicial e conflitos pessoais em uma história sobre erros da Justiça. E, para quem gosta de desvendar mistérios, é difícil não apertar o botão de próximo episódio. Eu mesma maratonei a produção e terminei tudo em dois dias.


É verdade que tenho um apreço especial por filmes e séries de investigação, mas a presença de Marjorie Estiano no elenco já seria motivo suficiente para despertar interesse na série. Atriz de peso, ela entrega mais uma atuação brilhante, sustentando uma narrativa que exige intensidade emocional e personagens cheios de contradições. 


A grande surpresa, porém, foi Any Gabrielly. Mais conhecida por sua trajetória na música, sua atuação como atriz foi digna do protagonismo que dividiu com a Marjorie.


A química entre as duas é um dos grandes trunfos da série. Juntas, elas transitam por diferentes emoções e conseguem transmitir a dor, os dilemas e as contradições de suas personagens. Any tem uma atuação que poderia facilmente conduzir sua personagem para um lugar de antagonismo, caso apostasse em outro tom, mas ela encontra nuances na sua interpretação que impedem uma leitura simplista da personagem. 


Em vez de transformar as protagonistas em figuras facilmente classificáveis como mocinhas ou vilãs, a série nos convida a compreender suas motivações e a sentir o peso de suas escolhas.

Uma história sobre os limites da Justiça
Cena de tribunal com o ator Leo Sobrinho, que faz Helinho em Habeas Corpus
Cena de tribunal com o ator Leo Sobrinho, que faz Helinho em Habeas Corpus Rafa Bairon

Mais do que acompanhar investigações e disputas nos tribunais, Habeas Corpus quer discutir o que acontece quando uma pessoa é condenada injustamente. A produção coloca em cena questões como racismo estrutural, desigualdade de classe, violência policial, corrupção e precariedade do sistema judiciário brasileiro.


A série mostra como as estruturas de poder são atravessadas pelas pessoas que as integram e pelas decisões que tomam quando ética, dinheiro, interesses pessoais e ambição entram em conflito.


Os protagonistas, por sua vez, estão longe de serem heróis perfeitos. Na tentativa de corrigir injustiças, eles também ultrapassam limites e precisam lidar com as consequências de suas atitudes. Essa ambiguidade torna a narrativa mais interessante, porque impede que o espectador encontre respostas fáceis para dilemas complexos.


A história é inspirada no trabalho do Innocence Project Brasil, iniciativa dedicada à revisão de condenações possivelmente injustas. A referência reforça a dimensão social da trama e lembra que, por trás dos processos judiciais, existem vidas que podem ser profundamente transformadas por erros cometidos ao longo de uma investigação ou julgamento.

Fotografia bonita, mas personagens secundários poderiam ir além
Da esquerda para a direita: Nicolas Lee, Felipe Ricca, Any Gabrielly, Marjorie Estiano, Pedro Roza e Luiza Gabus
Da esquerda para a direita: Nicolas Lee, Felipe Ricca, Any Gabrielly, Marjorie Estiano, Pedro Roza e Luiza Gabus Julia Maturana/Netflix

Visualmente, a fotografia é um espetáculo à parte e contribui para criar a atmosfera de tensão que acompanha a narrativa. A série possui um roteiro fluido, que consegue misturar histórias do passado e do presente sem gerar confusão e sem ficar cansativo.


Nem tudo, porém, funciona com a mesma qualidade. Algumas atuações do elenco secundário são medianas e não alcançam a força das performances de Marjorie Estiano, Any Gabrielly e Vladimir Brichta, este último que também merece menção neste texto por sua atuação digna de aplausos. Além disso, os demais integrantes do grupo têm pouco espaço para se desenvolver. 


Li por aí algumas críticas a possíveis inconsistências em relação a aspectos do processo penal brasileiro. É uma observação que merece atenção, especialmente em uma produção que escolhe retratar o funcionamento da Justiça. Ainda assim, é importante considerar a proposta da obra: estamos falando de ficção, não de um documentário ou de uma aula de Direito. 


A liberdade criativa faz parte da construção dramática, embora não impeça que especialistas apontem questões que mereçam debate. O desafio está justamente em adaptar temas complexos para o grande público sem perder a credibilidade.

Um final que muda a perspectiva da história

Se a série já consegue manter a atenção ao longo dos episódios, o desfecho eleva a experiência. O plot twist final é uma das grandes surpresas da produção e reorganiza a maneira como enxergamos os acontecimentos anteriores. Sem dar spoilers, é possível dizer que a reviravolta reforça uma das principais questões levantadas pela história: até onde uma pessoa pode ir para conseguir justiça?


Se os dramas jurídicos são uma realidade de sucesso no streaming internacional, nós, fãs do gênero, torcemos para ver cada vez mais nosso país explorando esse tipo de produção. Habeas Corpus representa um passo importante ao colocar os meandros da Justiça brasileira no centro de uma história popular, que prende a atenção do público e é sustentada por boas atuações. 


Afinal, os conflitos do nosso sistema judiciário não ficam devendo complexidade aos que vemos nas produções estrangeiras, e merecem ser contados a partir das nossas próprias realidades. Em uma escala de 5 estrelas, Habeas Corpus merece 4,5.

Veja Também 

Cineasta compartilhou a novidade nas redes sociais e celebrou a oportunidade de dirigir obra sobre a trajetória da jogadora

Eliza Capai, cineasta criada em Vitória, vai dirigir documentário sobre Marta para a Netflix

Filmes da franquia 'A Era do Gelo' são sucesso na Netflix.

Por que 'A Era do Gelo' tomou conta da lista de filmes mais vistos da Netflix?

‘Se Eu Fosse Você 3’ chega aos cinemas com nova geração 20 anos após o primeiro filme

‘Se Eu Fosse Você 3’ chega aos cinemas com nova geração 20 anos após o primeiro filme

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Filme Filmes Séries Netflix
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mansão onde Hebe Camargo morou está abandonada, mas imóvel não pertencia à apresentadora
Filho de Hebe Camargo se revolta com invasões a mansão: 'Não era dela'
Imagem de destaque
Existe um ponto na orelha que ajuda a relaxar? Entenda o que é o Shen Men
Plenário da Assembleia Legislativa do Espírito Santo
Entidades criticam criação de emendas parlamentares obrigatórias pela Assembleia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados