Por que 'A Era do Gelo' tomou conta da lista de filmes mais vistos da Netflix?

É também importante falar sobre a narrativa e os personagens das animações, conhecidos pelo seu carisma que ultrapassa as gerações. Figuras icônicas como Scrat em sua busca incessante pela noz, além de Sid, Manny e Diego, seguem como atrativo para públicos antigos, que já conhecem essas histórias, mas também para as crianças, que têm contato com A Era do Gelo pela primeira vez.