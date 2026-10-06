‘Se Eu Fosse Você 3’ chega aos cinemas com nova geração 20 anos após o primeiro filme

Vinte anos depois da estreia de “Se Eu Fosse Você”, a franquia está de volta aos cinemas. “Se Eu Fosse Você 3” chega às salas brasileiras nesta quinta-feira (8) com uma nova geração no centro da confusão que marcou os dois primeiros filmes. Durante coletiva de imprensa realizada com o elenco, Glória Pires, Tony Ramos, Cleo Pires e Rafael Infante falaram sobre o desafio de revisitar personagens conhecidos e renovar a história.





Desta vez, a troca de corpos acontece entre Bia, interpretada por Cleo Pires, e Aquiles, vivido por Rafael Infante. Filha de Helena e Cláudio, personagens de Glória e Tony, Bia enfrenta com o marido uma situação semelhante à vivida pelos pais nos filmes anteriores.





O conflito do novo casal passa, entre outras questões, pelo desejo de Aquiles de ter um filho, enquanto Bia vive um momento profissional importante. A troca acontece enquanto Helena e Cláudio estão longe da filha, em uma viagem de segunda lua de mel.