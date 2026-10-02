Capixaba Higor Campagnaro estreia filme no Festival do Rio ao lado de Isabel Teixeira

Além do cinema, Higor também retorna aos palcos com “O Extermínio da Cegonha”, espetáculo idealizado e dirigido por Pedro Uchoa. A peça terá nova temporada no Teatro Sérgio Porto, no Humaitá, no Rio de Janeiro, de 23 de outubro a 15 de novembro.





Protagonizada por Higor, a montagem utiliza elementos das tragédias gregas para falar sobre hiperconexão, redes sociais e solidão contemporânea.





Na história, ele interpreta Samuel, um homem comum que, sozinho em casa na véspera de um feriado, decide acessar uma rede social e reencontra virtualmente a namorada da adolescência.





“Eu faço um torcedor do Fluminense que, em uma noite sozinho em casa na véspera de feriado, resolve dar uma olhada na rede social e encontra a namorada da adolescência. A partir daí, tudo se desenvolve”, conta.





Para Higor, o contraste entre a estrutura clássica da tragédia e elementos do cotidiano atual é um dos pontos centrais do espetáculo.





“Ela tem esses pontos marcados: um coro no início, o ‘herói’ falando da sua trajetória, uma grande revelação. Mas com a diferença disso tudo acontecendo agora, com smartphones muito competentes, carros automáticos e a gente cada vez mais desconectado um do outro”, explica.





Na peça, o Instagram funciona como uma espécie de oráculo e serve como ponto de partida para os conflitos.





“A história que abordamos é muito contemporânea, mas está calçada na tragédia grega. O que dispara os conflitos é o Instagram, que na peça age como um oráculo. Para além das questões dos personagens, o espetáculo expõe essa nossa relação com a internet e como nós éramos antes da chegada dessas ferramentas”, reflete.