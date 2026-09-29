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Netflix

'Aquele Sobre Matthew Perry': série documental sobre ator de 'Friends' ganha trailer

Com depoimentos de amigos e familiares, produção terá três episódios e estreia no mês de outubro na Netflix
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 29 de Setembro de 2026 às 17:59

Matthew Perry é Chandler em Friends
Matthew Perry é Chandler em Friends Reprodução de Vídeo/NBC

Aquele Sobre Matthew Perry é a nova série documental sobre a trajetória do ator que se tornou mundialmente conhecido como o Chandler de Friends e morreu em 2023. A produção de três episódios ganhou nesta terça, 29, seu primeiro trailer (assista no topo da página).

A série retrata o altruísmo e o humor do artista, também seus problemas com o vício. A produção é dirigida por Mary Robertson e terá relatos de pessoas próximas a Perry.

Uma das entrevistadas é Mia Perry, irmã do ator. A série também trará imagens de arquivo da família.

"Matthew tinha um coração bonito e um espírito generoso e, mesmo nos momentos mais difíceis, ainda conseguia fazer você rir e se sentir amado. Espero que esta série dê a todos que o amavam, pessoalmente ou à distância, uma compreensão mais profunda de quem ele realmente era e do legado que deixou", disse em um comunicado.

Prevista para o dia 27 de outubro, a obra estreará na Netflix pouco antes do aniversário de três anos da morte do ator, a ser completado no dia 28.

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