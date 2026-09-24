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X-Men dos anos 90 e “Evolution” vão se enfrentar em nova HQ da Marvel

Nova história da Marvel reúne versões adultas e adolescentes dos X-Men em disputa pelo multiverso
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 19:45

As duas animações que marcaram gerações de fãs dos mutantes finalmente vão se encontrar
As duas animações que marcaram gerações de fãs dos mutantes finalmente vão se encontrar Arte: Salva Espin - Reprodução Marvel Comics
Quem cresceu assistindo aos X-Men provavelmente tem uma versão favorita dos desenhos. Os heróis adultos de “X-Men: The Animated Series”, da década de 1990, ou a versão adolescente de “X-Men: Evolution”, dos anos 2000. Se esses universos se encontrassem, quem você acha que venceria? Esse encontro será o tema da nova saga de HQs “X-Men ’92: Incursões #1”, revelada nesta quinta-feira (24).

A HQ faz parte da linha “Incursions”, que explora o multiverso da editora e coloca diferentes versões de seus personagens em contato. A edição será escrita por Craig Kyle e Christopher Yost, com arte de Salva Espin, e tem lançamento previsto para 6 de janeiro de 2027 nos Estados Unidos. Ainda não há previsão para a publicação no Brasil.

A história faz parte de uma fase da Marvel marcada pela exploração de diferentes realidades. A “incursão” é um conceito da editora no qual universos paralelos entram em colisão, colocando suas próprias existências em risco. Esse confronto também estará presente no próximo filme da Marvel Studios, “Vingadores: Doutor Destino”, previsto para chegar aos cinemas em 18 de dezembro deste ano.

“X-Men: The Animated Series” chegou à TV Globo em 1994. Nas cinco temporadas, a produção acompanhou versões adultas dos personagens em batalhas contra ameaças aos mutantes e à humanidade. Já “X-Men: Evolution” apresentou os heróis como adolescentes, entre 2000 e 2003, durante a vida escolar. No Brasil, a produção foi exibida pelo SBT e, posteriormente, pelo Cartoon Network. O universo de “X-Men: The Animated Series” voltou recentemente com “X-Men ’97”, continuação direta de onde a animação clássica parou, lançada pela Marvel Studios em 2024.

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