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X-Men: 12 nomes para cachorros inspirados nos personagens 

Dos líderes corajosos aos anti-heróis mais carismáticos, o universo mutante oferece ideias cheias de personalidade
Portal Edicase

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Publicado em 19 de Junho de 2026 às 11:55

Personagens cativantes de X-Men inspiram nomes para cachorros (Imagem: Mary Swift | Shutterstock)
Personagens cativantes de X-Men inspiram nomes para cachorros Crédito: Imagem: Mary Swift | Shutterstock
Escolher o nome de um cachorro é um momento especial para os tutores. Afinal, esse será um dos principais vínculos de comunicação com o pet ao longo de toda a vida. As possibilidades são praticamente infinitas. Para os fãs de histórias em quadrinhos e super-heróis, os personagens de X-Menpodem render opções criativas, sonoras e cheias de significado.
Criada pela Marvel Comics em 1963, a equipe X-Menconquistou gerações por abordar temas como amizade, preconceito, aceitação das diferenças e trabalho em equipe. Ao longo das décadas, os mutantes ganharam quadrinhos, desenhos animados, séries e filmes que se tornaram fenômenos mundiais. Além dos poderes impressionantes, muitos personagens se destacam por suas personalidades cativantes, o que faz deles ótimas inspirações para batizar um cachorro.Confira!

1. Wolverine

Wolverine é um dos personagens mais populares dos X-Men. Conhecido por suas garras deadamantium, fator de cura acelerado e personalidade forte , ele é destemido e extremamente leal aos amigos. O nome combina muito bem com cães corajosos, protetores e cheios de energia.

2. Logan

Logan é o nome verdadeiro de Wolverine e pode ser uma alternativa mais discreta. O personagem é marcado pela coragem, resistência e capacidade de superar desafios. Combina especialmente com cães inteligentes, determinados e que gostam de liderar as brincadeiras. 

3. Tempestade

Tempestade é uma das mutantes mais poderosas dos X-Men. Capaz de controlar o clima, ela é conhecida por sua elegância , sabedoria e senso de justiça. Esse nome pode combinar perfeitamente com cadelas imponentes, confiantes e que chamam atenção por onde passam.

4. Ciclope

Líder tradicional da equipe, Ciclope é conhecido pela disciplina, responsabilidade e espírito estratégico. Seu poder de emitir rajadas ópticas o tornou um dos membros mais importantes do grupo. O nome é indicado para cães obedientes, atentos e que gostam de estar sempre próximos do tutor. 

5. Jean

Inspirado em Jean Grey, o nome é elegante e fácil de pronunciar. A mutante é uma das personagens mais admiradas da franquia graças à sua inteligência , sensibilidade e enorme poder telepático. Pode ser uma excelente escolha para cadelas carinhosaseobservadoras.

6. Fênix

A poderosa identidade cósmica de Jean Grey deu origem à famosa Fênix. O nome transmite força, transformação e superação. É uma ótima opção para cães resgatados ou adotados após passarem por situações difíceis, simbolizando uma nova fase cheia de amor, cuidados e oportunidades.
Vampira combina com cadelas brincalhonas, curiosas e que gostam de estar no centro das atenções (Imagem: OlgaOvcharenko | Shutterstock)
Vampira combina com cadelas brincalhonas, curiosas e que gostam de estar no centro das atenções Crédito: Imagem: OlgaOvcharenko | Shutterstock

7. Vampira

Vampira é uma das personagens mais queridas pelos fãs dos X-Men. Forte, determinada e cheia de personalidade, ela conquistou espaço tanto nos quadrinhos quanto nas animações. O nome pode combinar com cadelas brincalhonas, curiosas e que gostam de estar no centro das atenções.

8.Gambit

Conhecido pelo charme, senso de humor e habilidade de transformar objetos em explosivos energéticos,Gambité um personagem extremamente carismático. O nome é ideal para cães travessos, inteligentes e que vivem inventando novas maneiras de se divertir.

9. Fera

Apesar da aparência intimidadora,Feraé um dos mutantes mais inteligentes da equipe. Cientista brilhante e extremamente gentil, ele mostra que aparência não define caráter. O nome pode ser uma escolha divertida para cães grandes e peludos que, apesar do porte robusto, são extremamente dóceis e amigáveis.

10. Noturno

Noturno é conhecido por sua capacidade de teletransporte, além de sua personalidade gentil, otimista e leal. O nome combina especialmente com cães escuros ou que parecem surgir de repente em qualquer lugar da casa. É uma opção criativa para pets ágeisebrincalhões.

11. Magneto

Embora muitas vezes seja visto como antagonista, Magneto é um dos personagens mais complexos e fascinantes do universo X-Men. Inteligente, determinado e poderoso, ele tem uma presença marcante. O nome pode combinar com cães confiantes, protetores e que demonstram forte personalidade desde filhotes.

12. Xavier

Inspirado em Professor Xavier, fundador da escola para mutantes e mentor dos X-Men, o nome transmite sabedoria, liderança e bondade. É uma excelenteescolha para cães tranquilos, equilibrados e que parecem compreender perfeitamente tudo o que acontece ao seu redor.

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