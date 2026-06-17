7 dicas para conquistar a confiança do seu cachorro 

Conquistar a confiança do cachorro é um dos passos mais importantes para garantir o bem-estar do animal Crédito: Imagem: Drazen Zigic | Shutterstock

Criar uma relação de confiança com um cachorro é um dos passos mais importantes para garantir o bem-estar do animal e uma convivência harmoniosa dentro de casa. Quando se sente seguro ao lado do tutor, o cão tende a demonstrar menos medo, ansiedade e comportamentos defensivos, além de se tornar mais receptivo a interações, treinamentos e momentos de carinho.

Embora alguns cães sejam naturalmente sociáveis e se adaptem rapidamente a novos ambientes e pessoas, outros podem levar mais tempo para desenvolver confiança. Isso é bastante comum em animais recém-adotados, que passaram por situações de abandono, maus-tratos ou mudanças frequentes de ambiente. Felizmente, alguns hábitos simples podem ajudar a fortalecer esse vínculo e fazer com que o cachorro se sinta protegido e acolhido.Confira!

1. Respeite o tempo e os limites do animal

Cada cachorro possui sua própria personalidade e ritmo de adaptação. Alguns demonstram confiança rapidamente, enquanto outros precisam de dias, semanas ou até meses para se sentirem confortáveis. Por isso, é importante evitar forçar contato físico, abraços ou brincadeiras quando o animal demonstra sinais de medo ou insegurança. Permitir que ele se aproxime espontaneamente ajuda a construir uma relação baseada em respeito.

2. Mantenha uma rotina previsível

Os cães se sentem mais tranquilos quando conseguem prever o que acontecerá ao longo do dia. Horários regulares para alimentação, passeios, brincadeiras e descanso ajudam o animal a compreender sua rotina e reduzem a sensação de insegurança. Por outro lado, mudanças constantes podem gerar estresse e dificultar a adaptação, especialmente em cachorros mais sensíveis.

3. Use reforço positivo nas interações

O reforço positivo é uma das formas mais eficientes de criar confiança e incentivar comportamentos desejados. Sempre que o cachorro apresentar uma atitude positiva, como atender a um comando, permanecer calmo ou interagir de forma amigável , ele pode receber elogios, carinho ou petiscos. Esse método ajuda o animal a associar a presença do tutor a experiências agradáveis.

Cachorro que evita contato visual, mantém o corpo encolhido ou apresenta sinais de tensão pode estar desconfortável Crédito: Imagem: Elena Medoks | Shutterstock

4. Aprenda a interpretar a linguagem corporal

Os cães se comunicam principalmente por meio da linguagem corporal. Movimentos da cauda, posição das orelhas, postura corporal e expressões faciais fornecem informações importantes sobre como o animal está se sentindo. Um cachorro que evita contato visual, mantém o corpo encolhido ou apresenta sinais de tensão pode estar desconfortável.

5. Ofereça momentos de qualidade juntos

A confiança também é construída por meio das experiências compartilhadas. Passeios tranquilos, brincadeiras adequadas à idade e ao porte do animal, sessões de enriquecimento ambiental e momentos de relaxamento ajudam a fortalecer o vínculo afetivo.

6. Evite atitudes que provoquem medo

Algumas ações aparentemente inofensivas podem assustar o cachorro e comprometer a construção da confiança. Movimentos bruscos, gritos, perseguições durante brincadeiras ou punições podem fazer o animal associar o tutor a experiências negativas. O ideal é utilizar uma abordagem calma, com voz tranquila e gestos suaves.

7. Seja paciente e consistente