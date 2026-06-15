Biewer terrier: conheça as características do cachorro dessa raça 

As características únicas do biewer terrier conquistaram admiradores em diferentes países Crédito: Imagem: Aleksandra Morrison Photo | Shutterstock

Obiewerterrier é uma raça relativamente recente quando comparada a outras mais tradicionais, mas sua história chama atenção justamente pela origem incomum. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC),elesurgiu na Alemanha no início da década de 1980, quando nasceu um filhote tricolor diferente dos demais em uma ninhada deyorkshireterriers.

O cachorro despertou o interesse dos criadores Werner e GertrudeBiewer, que iniciaram um programa seletivo para desenvolver e estabilizar essas características físicas únicas.Desde então, a raça ganhou admiradores em diferentes países graças ao portepequeno,aparência refinadae facilidade de adaptação à vida familiar.

Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raçabiewerterrier!

1.Aparênciafísica

Obiewerterrieré um cachorro pequeno, mas sua aparência sofisticada costuma chamar atenção rapidamente. Conforme descreve a CBKC, trata-se de um terrier elegante, compacto e equilibrado , com estrutura corporal levemente mais longa do que alta. O peso máximo indicado no padrão da raça é de 3,6 kg, o que o coloca entre os cães miniatura de companhia.

A pelagem é uma das marcas registradas da raça. Segundo a CBKC, o pelo é longo, reto, fino, sedoso e cai naturalmente dos dois lados do corpo. As cores também fazem parte da identidade visual, com combinações tricolores envolvendo branco, azul aço escuro, preto e dourado. Peito, barriga, pernas e ponta da cauda devem ser brancos, enquanto a distribuição das demais cores busca manter simetria visual.

Além disso, a raça apresenta olhos escuros e expressivos, orelhas pequenas e eretas em formato de “V” e cauda portada alta, normalmente cobertapor peloslongos e sedosos.

2. Temperamento e personalidade

Apesar da aparência delicada, o biewer terrier possui personalidade ativa e participativa. Conforme descreve a CBKC, trata-se de um cachorro alegre , divertido, obediente e bastante sociável, características que ajudam a explicar sua popularidade.

A raça costuma criar vínculos intensos com os tutores e gosta de participar da rotina familiar. Além disso, também costuma demonstrar muita curiosidade, explorando ambientes e interagindo frequentemente com objetos, brinquedos e pessoas.

Obiewerterrierconvive bemtanto com humanos quanto com outros cães, adaptando-se facilmente a diferentes estilos de vida. Isso significa que pode vivertanto em apartamentos quanto em casas maiores, desde que receba atenção, atividades e companhia.

Embora seja sociável, mantém características típicas dosterriers, incluindo energia elevada, disposição para brincadeiras e certa tendência a ser travesso em alguns momentos.

A pelagem do biewerterrier exigeescovação frequente para evitar nós Crédito: Imagem: Pavel Shlykov | Shutterstock

3.Cuidados com a alimentação e a saúde

Devido aoporte pequeno e metabolismo acelerado, obiewerterriernecessita de alimentação adequada ao tamanho corporal, respeitando quantidade diária, idade, peso e orientação veterinária.Apelagem, por sua vez,exigeescovação frequente para evitar nós, embaraços e acúmulo de sujeira.

A manutenção da saúde também inclui cuidados comuns a cães pequenos, como acompanhamento odontológico, vacinação, vermifugação e avaliações veterinárias periódicas. O tamanho exige atenção especial ao controle de peso, já que pequenas variações podem impactar significativamente a mobilidade.

4. Educação e socialização

Obiewerterriercostumaaprender com facilidade, especialmente quando o treinamento começa ainda na fase de filhote. Seu comportamento próximo aos humanos favorece a assimilação de comandos básicos, rotinada casae regras de convivência.Como possui personalidade ativa e curiosa, a raça responde melhor a métodos positivos, utilizando recompensas, brincadeiras e repetição.