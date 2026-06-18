Shikoku: conheça as características do cachorro dessa raça 

O shikoku é considerado um monumento natural do Japão Crédito: Imagem: Anastasiia Cherniavskaia | Shutterstock

O shikoku é uma das raças nativas mais tradicionais do Japão e carrega uma história intimamente ligada às regiões montanhosas da ilha de Shikoku. Segundo o padrão oficial da Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), ele descende de cães de porte médio que existiam no país desde tempos antigos e foi desenvolvido principalmente para a caça de javalis nos distritos montanhosos da província de Kochi. Sua capacidade de se deslocar por terrenos difíceis, aliada à resistência e à agilidade, fez com que se tornasse um importante parceiro dos caçadores locais.

De acordo com a CBKC, existiram três variedades históricas da raça —awa,hongawaehata—, nomeadas conforme as regiões onde eram criadas. Entre elas, a variedadehongawafoi considerada a mais pura devido ao isolamento geográfico da área de criação. A importância cultural doshikokué tão grande que a raça foi declarada monumento natural do Japão em 1937, um reconhecimento reservado a patrimônios de grande valor para o país.

Abaixo, conheça algumas características do cachorro da raçashikoku!

1.Aparênciafísica

O shikoku possui uma aparência que transmite força, equilíbrio e agilidade. Segundo a CBKC, é um cão de porte médio, musculoso e compacto. Os machos apresentam altura média de 52 centímetros na cernelha, enquanto as fêmeas medem aproximadamente 49 centímetros.

Entre os traços mais marcantes,estão as orelhas pequenas, triangulares e eretas. Os olhos são de cor marrom-escura e possuem formato quase triangular, com os cantos externos levemente voltados para cima.O focinho , por sua vez,é relativamente longo.

A pelagem é outro destaque da raça. De acordo com a CBKC, oshikokuapresenta pelo externo reto e áspero, combinado a um subpelo macio e denso que oferece proteção contra as variações climáticas. A cauda possui pelagem mais longa e volumosa, sendo portada enrolada sobre o dorso ou em formato de foice. As cores aceitas incluem vermelho, preto e castanho, além do tradicional sésamo, caracterizado por uma mistura equilibrada de pelos pretos, ruivos e brancos.

2. Temperamento e personalidade

Oshikokué frequentemente descrito como umcachorroequilibrado entre independência e lealdade. Conforme a CBKC, a raça possui resistência marcante, sentidos aguçados e comportamento altamente vigilante, características herdadas de sua longa história como cão de caça.

Sua inteligência permite que aprenda rapidamente novas tarefas, mas também faz com que demonstre certa autonomia em algumas situações.Além disso, ainda segundo a CBKC, trata-se de um “caçador entusiasta”, o que significa que o instinto de perseguição pode permanecer bastante presente. Durante passeios, por exemplo, é comum que demonstre interesse por movimentos rápidos e estímulos do ambiente.

Apesar desse perfil ativo, o shikoku costuma ser muito dedicado à família. A raça tende a criar vínculos fortes com seus tutores e normalmente acompanha com atenção tudo o que acontece ao seu redor. Sua natureza observadora faz com que possa demonstrar certa timidez diante de pessoas desconhecidas, comportamento comum entre diversas raças japonesas tradicionais.

O shikokuprecisa de uma alimentação compatível com seu nível de atividade física Crédito: Imagem: anahtiris | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por ser uma raça atlética e energética, oshikokuprecisa de uma alimentação compatível com seu nível de atividade física. Uma dieta balanceada e formulada para cães de porte médio ajuda a manter a musculatura, a disposição e a saúde geral do animal.

A quantidade diária de alimento deve ser definida com orientação veterinária, levando em consideração fatores como idade, peso, rotina de exercícios e condições de saúde. Filhotes, adultos e idosos possuem necessidades nutricionais diferentes, exigindo ajustes ao longo da vida.

Por fim, consultas veterinárias periódicas, vacinação, controle de parasitas e acompanhamento preventivosãofundamentais para promover qualidade de vida ao animal.

4. Educação e socialização

A educação doshikokudeve começar cedo para aproveitar sua capacidade de aprendizado e estimular comportamentos desejáveis desde os primeiros meses de vida. Como é uma raça inteligente e observadora, costuma responder bem ao reforço positivo, método baseado em recompensas e incentivos.

A socialização também merece atenção especial. O contato gradual com diferentes pessoas, animais, sons e ambientes contribui para formar um cão mais confiante e equilibrado na vida adulta. Esse processo ajuda a evitar comportamentos excessivamente desconfiados ou reativos diante de situações novas.

Segundo a CBKC, oshikokué um cão altamente alerta e dotado de sentidos aguçados. Por isso, além dos exercícios físicos, é importante oferecer atividades que estimulem a mente, como brincadeiras interativas , treinamento de comandos e desafios de enriquecimento ambiental.