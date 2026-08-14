Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/08/2026

As energias desta sexta-feira direcionarão a atenção dos nativos para a organização da rotina, o cuidado com o bem-estar, os relacionamentos e os planos de longo prazo. O dia favorecerá a resolução de pendências e ajustes necessários. Inclusive, a flexibilidade e a criatividade ajudarão a superar os possíveis contratempos. Para saber o que os astros reservam para o seu signo, confira as previsões do horóscopo!