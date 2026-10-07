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Veja os selecionados

Festivalzinho de Cinema de Vitória divulga filmes selecionados para 26ª edição

Evento acontece de 19 a 23 de outubro, no Cine Metrópolis, com 11 curtas-metragens na mostra competitiva
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 07 de Outubro de 2026 às 11:17

Filme Verdade ou Desafio
Filme Verdade ou Desafio Reprodução filme

O Festivalzinho de Cinema de Vitória divulgou os filmes selecionados para a mostra competitiva de sua 26ª edição. Ao todo, 11 curtas-metragens de nove estados e três regiões brasileiras foram escolhidos pela curadoria de Rosemeri Barbosa. A programação reúne animações e ficções voltadas ao público infantojuvenil.


O festival será realizado de 19 a 23 de outubro, no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Vitória. O evento é destinado exclusivamente a alunos da rede pública de ensino e busca aproximar os estudantes do universo do audiovisual, além de contribuir para a formação de plateia e estimular o contato com as artes.


Entre os filmes selecionados está “Quinn”, de Arthur Felipe Fiel, produção capixaba de animação com 13 minutos. A história acompanha um menino em seu primeiro dia de aula e apresenta, por meio do olhar da criança, um novo mundo marcado pela diversidade.


A seleção também inclui produções como “Mundinho”, de Gui Oller, Pipo Brandão e Ricky Godoy, que acompanha uma menina aprendendo a cuidar do próprio “mundinho”; “O Salto”, de Camilla Trigona, sobre uma adolescente que enfrenta o medo de saltar no mar; e “Babau – O Sanfoneiro Sonhador”, de Carlos Mosca, que mistura fantasia, tradição oral e cultura popular; entre outros.


Os filmes concorrem a dois Troféus Vitória de Melhor Filme pelo Júri Popular, formado pelos próprios alunos participantes do festival. Ao todo, serão seis sessões gratuitas, distribuídas em duas exibições diárias.


Além dos curtas em competição, a programação contará com a exibição, fora de competição, do longa-metragem “Folclórica”, dirigido por Rodrigo Aragão.


Em mais de duas décadas de história, o Festivalzinho de Cinema de Vitória já realizou quase 170 sessões e alcançou aproximadamente 60 mil alunos de dezenas de escolas do Espírito Santo.

Filme Alma de Graveto
Filme Alma de Graveto Reprodução filme
Confira os filmes selecionados

“Mundinho” — Gui Oller, Pipo Brandão e Ricky Godoy

Animação | SP | 9 min


“O Salto” — Camilla Trigona

Ficção | RJ | 13 min


“Quinn” — Arthur Felipe Fiel

Animação | ES | 13 min


“Babau – O Sanfoneiro Sonhador” — Carlos Mosca

Ficção | PB | 15 min


“Presente” — Francisco Zotto

Ficção | SC | 16 min


“Menina de Asas” — Luciana Druzina

Animação | RS | 12 min


“Black Maria” — Nick Sanches

Ficção | CE | 11 min


“Onda de Calor” — Sinval de Abranches

Animação | MG | 4 min


“Baú” — Matheus Seabra e Vini Romadel

Ficção | RJ | 19 min


“Verdade ou Desafio” — Breno Ferreira

Ficção | MA | 14 min


“Alma de Graveto” — Marcos Faria

Ficção | SP | 9 min

Serviço

26º Festivalzinho de Cinema de Vitória

Quando: 19 a 23 de outubro

Onde: Cine Metrópolis – Ufes, Vitória

Entrada: gratuita

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