Eliza Capai, cineasta criada em Vitória, vai dirigir documentário sobre Marta para a Netflix

Tem capixaba na história da “Rainha”. A diretora Eliza Capai revelou nesta quinta-feira (8), em seu perfil no Instagram, que será responsável pela direção do documentário sobre a jogadora Marta produzido pela Netflix Brasil. A plataforma também anunciou a produção nas redes sociais. Ainda não há informações sobre a produção, a como data de lançamento do longa-metragem.
Eliza contou a novidade nos stories e compartilhou a publicação feita pela Netflix. Na postagem, a diretora brincou que vinha “se esquivando” das perguntas sobre os projetos em que estava trabalhando atualmente. Ela também celebrou a oportunidade de dirigir uma produção sobre Marta e acompanhar a trajetória da jogadora até se tornar a “Rainha” do futebol.
Nascida em São Paulo, Eliza se mudou ainda criança para Vitória, onde passou a infância e a adolescência. Entre seus trabalhos recentes está o documentário “A Fabulosa Máquina do Tempo”, que foi selecionado para a pré-lista de seis filmes que poderiam representar o Brasil na disputa por uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2027.
Já Marta é um dos maiores nomes da história do futebol feminino brasileiro e mundial. Natural de Alagoas, a jogadora iniciou a carreira profissional em 2000 e foi eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA. O documentário da Netflix não será a única produção audiovisual sobre sua trajetória: em 2027, Marta também ganhará uma cinebiografia dirigida por Andrucha Waddington, com Alice Carvalho interpretando a atleta.