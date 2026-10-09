Eliza Capai, cineasta criada em Vitória, vai dirigir documentário sobre Marta para a Netflix

Tem capixaba na história da “Rainha”. A diretora Eliza Capai revelou nesta quinta-feira (8), em seu perfil no Instagram, que será responsável pela direção do documentário sobre a jogadora Marta produzido pela Netflix Brasil. A plataforma também anunciou a produção nas redes sociais. Ainda não há informações sobre a produção, a como data de lançamento do longa-metragem.





Eliza contou a novidade nos stories e compartilhou a publicação feita pela Netflix. Na postagem, a diretora brincou que vinha “se esquivando” das perguntas sobre os projetos em que estava trabalhando atualmente. Ela também celebrou a oportunidade de dirigir uma produção sobre Marta e acompanhar a trajetória da jogadora até se tornar a “Rainha” do futebol.