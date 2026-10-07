O que assistir no cinema? Veja 5 filmes que estreiam nesta quinta-feira, 8 de outubro

Dirigido por Na Hong-jin, “Hope: O Primeiro Impacto” é um suspense sul- coreano que se passa no pacato vilarejo de Hope Harbor, subitamente aterrorizado por uma criatura misteriosa. O chefe de polícia Bum-seok (Hwang Jung-min) e a policial Sung-ae (Jung Ho-yeon) são chamados para investigar o que está acontecendo no local e descobrir de onde surgiu a ameaça. À medida que avançam, os moradores da região começam a reagir de forma cada vez mais estranha e violenta.