De Nova Venécia para o Emmy Internacional: conheça Donna Oliveira, roteirista por trás de grandes produções

A menina que cresceu em Nova Venécia, estudou a vida inteira em escolas públicas e só foi conhecer uma cidade com cinema aos 19 anos, hoje escreve histórias para algumas das principais plataformas de entretenimento do país. Roteirista há 13 anos, Donna Oliveira construiu uma trajetória no audiovisual brasileiro que inclui produções como Sintonia, Sutura e Habeas Corpus, além de O Prazer é Meu, série documental indicada ao Emmy Internacional em 2025.





Mas, antes de chegar às grandes produções, o caminho passou pelo Espírito Santo, e pela descoberta de que seu lugar não era exatamente onde imaginava. “Eu não sou uma pessoa que nasceu sabendo o que queria fazer. Eu nasci sabendo o que eu não queria fazer. Eu sabia que eu queria escrever”, conta Donna, em entrevista ao HZ.





Nascida em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, ela se mudou ainda criança para Nova Venécia, onde cresceu e estudou em escolas públicas. Mais tarde, foi para Vitória cursar Jornalismo. A mudança para São Paulo veio depois, para fazer uma pós-graduação em Jornalismo Literário, experiência que ajudou a transformar seu interesse pela escrita em uma carreira dedicada à criação de personagens e narrativas.





Hoje, embora viva profissionalmente em outro estado, Donna mantém a identificação com o lugar onde cresceu. “Eu fui criada e estudei no Espírito Santo, me considero capixaba. Quando me perguntam, eu falo que eu sou capixaba, meu sotaque é capixaba”, afirma.