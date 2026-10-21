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Carlos Alberto de Nóbrega opera o coração para colocar marcapasso

Internado no Hospital Sírio-Libanês aos 90 anos, apresentador teve quadro de insuficiência cardíaca agravado por vírus
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 21 de Outubro de 2026 às 11:23

Carlos Alberto de Nóbrega opera o coração para colocar marcapasso
Carlos Alberto de Nóbrega opera o coração para colocar marcapasso Bruno Santos/Folhapress

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 90 anos, passou por uma cirurgia para implantação de marcapasso na terça-feira, 20. O procedimento foi bem-sucedido, e a previsão é de que o humorista receba alta hospitalar na sexta-feira, 23, segundo informações confirmadas pela assessoria do SBT.

O artista está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde sexta-feira, 16.

A cirurgia havia sido programada inicialmente para segunda-feira, 19, mas foi adiada após uma melhora em seu estado de saúde. Na ocasião, a equipe médica decidiu reavaliar a necessidade da intervenção, que foi realizada no dia seguinte.

Em comunicado à imprensa, a família informou que Carlos Alberto contraiu o vírus Coxsackie tipo 2, e a infecção agravou um quadro preexistente de insuficiência cardíaca.

Filho do humorista Manoel de Nóbrega, Carlos Alberto construiu uma trajetória na televisão brasileira como humorista, roteirista e apresentador. Seu trabalho mais conhecido é o comando de A Praça É Nossa, programa exibido pelo SBT desde 1987.

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