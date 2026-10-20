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Hunter Schafer, de 'Euphoria', revela cirurgia de redesignação sexual

Atriz contou à revista Elle que passou pelo procedimento em dezembro de 2025 e descreveu a experiência como incrível
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 10:49

A atriz Hunter Schafer, de 'Euphoria'
A atriz Hunter Schafer, de 'Euphoria' Reuters/Folhapress
Hunter Schafer, 27, atriz conhecida por interpretar Jules na série "Euphoria" (HBO), revelou ter passado por uma cirurgia de redesignação sexual em dezembro de 2025. Em entrevista à revista Elle, ela contou que está satisfeita com o resultado.
"Fiz a cirurgia em dezembro, o que foi incrível, e estou adorando muito", afirmou. A revelação foi feita durante uma conversa sobre identidade, vivências pessoais e a relação entre ideias sobre gênero e a realidade cotidiana.
Antes de optar pelo procedimento, Schafer disse que tentou se sentir confortável com o próprio corpo sem recorrer à cirurgia. "Por muito tempo, abracei o lado mais expansivo do meu gênero e realmente queria tentar fazer aquele corpo anterior funcionar, porque achava que havia algo muito legal e poderoso nele", explicou.
Segundo a atriz, porém, houve um momento em que sua experiência concreta deixou de corresponder à maneira como gostaria de se apresentar ao mundo.
A artista também refletiu sobre como sua compreensão da própria identidade mudou ao longo dos anos. Embora tenha mantido uma visão mais aberta e fluida sobre gênero, ela afirmou que hoje se reconhece de maneira mais definida.
"Sou uma mulher. Sou uma garota", declarou. Schafer descreveu essa transformação como parte do processo de se conhecer e crescer, e destacou que a experiência de cada pessoa trans é diferente e que a decisão de fazer uma transição médica é individual.
A recuperação exigiu mudanças significativas na rotina. No início de 2026, a atriz alugou um apartamento maior para passar o período de repouso e recebeu visitas de familiares e amigos. Por orientação médica, precisou limitar os deslocamentos. "Acho que meu limite era de 150 passos por dia, o que não é nada", contou.
A revelação também surgiu em meio a uma discussão sobre as dificuldades enfrentadas por pessoas trans. Durante a conversa com a Elle, Schafer criticou restrições relacionadas ao uso de banheiros por pessoas trans e relembrou o debate em torno de uma lei da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que restringia o acesso a banheiros públicos de acordo com o sexo registrado ao nascer.
A atriz já havia falado publicamente sobre os obstáculos enfrentados pela comunidade trans, inclusive em 2025, quando relatou que recebeu um passaporte norte-americano com o marcador de sexo masculino após solicitar um novo documento.

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