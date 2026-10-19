Gato Preto e Bia Miranda são condenados a indenizar vítimas de acidente com Porsche em SP

A defesa sustentou que o objetivo das gravações era apenas tranquilizar seus seguidores quanto ao seu estado físico, mas o argumento foi rejeitado pelo juiz, que entendeu ter havido exposição desnecessária das vítimas e ofensas. Diante disso, Bia Miranda foi condenada ao pagamento de R$ 30 mil a Edilson e R$ 20 mil a Ivan a título de danos morais.