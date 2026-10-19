Neymar chega ao Maracanã ao som de “Toda Hora em VV", hit de DJ de Vila Velha

“To-toda hora, toda hora”! O hit capixaba embalou até a chegada de Neymar ao Maracanã. Antes da partida entre Santos e Fluminense, que aconteceu no último domingo (18), o jogador foi visto chegando ao vestiário do estádio do Maracanã ao som de “Toda Hora em VV”, dançando com sua caixa de som com a música do DJ 2L de Vila Velha em parceria com outros artistas.





O funkeiro reagiu com muita empolgação em suas redes socais, ao ver o jogador curtindo o seu trabalho. Lançada em abril de 2026, a faixa reúne os artistas KN de Vila Velha, MC MV, 2G do SF e Gorran, além do próprio 2L de Vila Velha. A música já passou de 13 milhões de ouvidas nas principais plataforma de streaming musical (Spotify e Youtube), conquistando espaço nas redes sociais e se tornando um dos maiores sucessos recentes do funk capixaba.





O sucesso de “Toda Hora em VV” não ficou restrito ao público do ES. A música também apareceu em um vídeo oficial do clube inglês Chelsea, ao postar um gol marcado pelo brasileiro Willian durante sua passagem pelo clube inglês. Além do 2L de Vila Velha ser o DJ na festa de aniversário de cinco anos da WePink, marca da influenciadora Virginia Fonseca, a qual também postou em seu perfil no Instagram um vídeo fazendo a dancinha da música.





A repercussão da faixa também abriu oportunidades para um artista, já que ele participou de produções musicais com nomes como MC Ryan SP, MC Meno K e Orochi. Seu último álbum lançado por enquanto é o “Tropa do 2L” de 2025, com 12 músicas, enquanto seu último lançamento foi a faixa “Senta Pelada Remix” de julho deste ano.