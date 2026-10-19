Felca ressurge após 7 meses afastado das redes sociais: 'Me escondi por tempo demais'

O influenciador Felca, que viralizou no ano passado por um vídeo sobre "adultização" e denúncias contra o também influenciador Hytalo Santos, anunciou retorno às redes sociais após 7 meses afastado. Neste domingo, 18, Felca compartilhou uma mensagem em fundo preto no Instagram com os dizeres "eu me escondi por tempo demais" e uma referência a um possível conteúdo na próxima terça, 20, a partir da meia-noite.