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Reality

BBB 27 terá maior duração da história e tenta bater recorde de faturamento na Globo

Reality show com Tadeu Schmidt contará com 103 episódios produzidos, incluindo os que mostrarão a seleção dos participantes anônimos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 10:15

Tadeu Schmidt Globo/ Fábio Rocha / Divulgação

A Globo tentará bater alguns recordes com o BBB 27. O reality show, somando todos os seus episódios exibidos em TV aberta, terá a maior duração da história. Além disso, a empresa busca sua arrecadação publicitária mais robusta desde o início do formato desde sua estreia, em 2002.


Segundo o pacote comercial enviado para as agências de publicidade, o BBB 27 terá 103 episódios totais. O tempo soma o chamado "pré-BBB", em que será mostrada a seleção dos participantes anônimos do programa.


Com isso, o BBB 27 ficará no ar entre os dias 8 de janeiro e 20 de abril. Ao todo, a Globo colocou à disposição do mercado publicitário 27 cotas de patrocínios, dos mais diversos gêneros.


A mais cara, chamada de cota Big, custa R$ 141 milhões. São três espaços disponívei. Somando todas as outras 24 possíveis negociações, a Globo espera uma arrecadação de até R$ 1,2 bilhão.


O valor ainda pode crescer, devido a oportunidades extras disponíveis, como ações de publicidade pontuais e espaços avulsos nos intervalos comerciais em datas importantes, como a final do reality show.


Em 2027, o BBB terá algumas novidades. Em relação à programação, o primeiro bate-papo com o eliminado vai acontecer após o programa na TV aberta, com os apresentadores e também com a presença de dois membros da plateia: um fã e um hater do eliminado.


Outra mudança na programação será aos domingos. Agora, haverá duas exibições do reality no dia. A primeira será à tarde, depois do Temperatura Máxima, e a outra parte será exibida depois do Fantástico.


A emissora também fará um reality vertical com criadores de conteúdo fãs do programa, que testarão seus conhecimentos sobre o universo do reality. O vencedor ganhará uma vaga na equipe de criadores de conteúdo oficial da emissora.

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