BBB 27 terá maior duração da história e tenta bater recorde de faturamento na Globo

A Globo tentará bater alguns recordes com o BBB 27. O reality show, somando todos os seus episódios exibidos em TV aberta, terá a maior duração da história. Além disso, a empresa busca sua arrecadação publicitária mais robusta desde o início do formato desde sua estreia, em 2002.





Segundo o pacote comercial enviado para as agências de publicidade, o BBB 27 terá 103 episódios totais. O tempo soma o chamado "pré-BBB", em que será mostrada a seleção dos participantes anônimos do programa.





Com isso, o BBB 27 ficará no ar entre os dias 8 de janeiro e 20 de abril. Ao todo, a Globo colocou à disposição do mercado publicitário 27 cotas de patrocínios, dos mais diversos gêneros.





A mais cara, chamada de cota Big, custa R$ 141 milhões. São três espaços disponívei. Somando todas as outras 24 possíveis negociações, a Globo espera uma arrecadação de até R$ 1,2 bilhão.





O valor ainda pode crescer, devido a oportunidades extras disponíveis, como ações de publicidade pontuais e espaços avulsos nos intervalos comerciais em datas importantes, como a final do reality show.





Em 2027, o BBB terá algumas novidades. Em relação à programação, o primeiro bate-papo com o eliminado vai acontecer após o programa na TV aberta, com os apresentadores e também com a presença de dois membros da plateia: um fã e um hater do eliminado.





Outra mudança na programação será aos domingos. Agora, haverá duas exibições do reality no dia. A primeira será à tarde, depois do Temperatura Máxima, e a outra parte será exibida depois do Fantástico.





A emissora também fará um reality vertical com criadores de conteúdo fãs do programa, que testarão seus conhecimentos sobre o universo do reality. O vencedor ganhará uma vaga na equipe de criadores de conteúdo oficial da emissora.