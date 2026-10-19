Morre Benito di Paula, cantor símbolo do samba-joia, aos 84 anos

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu neste domingo (18), em São Paulo, aos 84 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico.





O motivo foi um câncer de próstata, que tratava fazia cerca de um ano. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista. Aberto ao público, o velório acontece entre 9h e 15h desta terça-feira (20), no Theatro Municipal de São Paulo. O sepultamento, na sequência, será reservado a amigos e familiares, no Cemitério Morumby.





Benito se consagrou com um estilo próprio, batizado de "samba-joia", espécie de antecessor do pagode romântico. Nele, mesclava o samba tradicional com piano e arranjos românticos.





Conhecido pelos seus cabelos cacheados soltos até o ombro, depois substituídos por fios alisados, o fluminense construiu uma trajetória reconhecida na música popular brasileira, fazendo sucesso sobretudo nas décadas de 1970 e 1980.





Dono de dezenas de álbuns, seu repertório inclui clássicos como "Retalhos de Cetim", "Charlie Brown" e "Mulher Brasileira".





Suas músicas hoje são cantadas por artistas das gerações seguintes ligadas ao samba tradicional, a exemplo de "Do Jeito que a Vida Quer", popularizada por Xande de Pilares.





O cantor subia aos palcos até hoje: em julho, havia participado do espetáculo "Benito 85", que celebraria seus 85 anos, a serem completados em novembro. Criado por seu filho, Rodrigo Vellozo, o show apresentava releituras do repertório do artista romântico. Na ocasião, Benito revisitou algumas das músicas que marcaram a carreira.





A dupla lançou o álbum "O Infalível Zen", em 2021. "Te amo, papai! Obrigado", escreveu Vellozo em publicação nas redes sociais neste sábado.





Benito teve um segundo filho, o cineasta André Vellozo, que morreu em 2019, aos 36 anos.





O legado do artista na música brasileira também foi celebrado no samba-enredo "Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer", da escola de Pompeia, no Carnaval de São Paulo do ano passado. Emocionado, Benito desfilou com a família no último carro da escola.