Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Luto

Morre Benito di Paula, cantor símbolo do samba-joia, aos 84 anos

Músico tratava doença na próstrata fazia um ano. Dono de 'Retalhos de Cetim' mesclava samba e piano
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 10:05

Morre cantor Benito di Paula
Morre cantor Benito di Paula Eduardo Knapp / Folhapress

O cantor, compositor e pianista Benito di Paula morreu neste domingo (18), em São Paulo, aos 84 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do músico.


O motivo foi um câncer de próstata, que tratava fazia cerca de um ano. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, na capital paulista. Aberto ao público, o velório acontece entre 9h e 15h desta terça-feira (20), no Theatro Municipal de São Paulo. O sepultamento, na sequência, será reservado a amigos e familiares, no Cemitério Morumby.


Benito se consagrou com um estilo próprio, batizado de "samba-joia", espécie de antecessor do pagode romântico. Nele, mesclava o samba tradicional com piano e arranjos românticos.


Conhecido pelos seus cabelos cacheados soltos até o ombro, depois substituídos por fios alisados, o fluminense construiu uma trajetória reconhecida na música popular brasileira, fazendo sucesso sobretudo nas décadas de 1970 e 1980.


Dono de dezenas de álbuns, seu repertório inclui clássicos como "Retalhos de Cetim", "Charlie Brown" e "Mulher Brasileira".


Suas músicas hoje são cantadas por artistas das gerações seguintes ligadas ao samba tradicional, a exemplo de "Do Jeito que a Vida Quer", popularizada por Xande de Pilares.


O cantor subia aos palcos até hoje: em julho, havia participado do espetáculo "Benito 85", que celebraria seus 85 anos, a serem completados em novembro. Criado por seu filho, Rodrigo Vellozo, o show apresentava releituras do repertório do artista romântico. Na ocasião, Benito revisitou algumas das músicas que marcaram a carreira.


A dupla lançou o álbum "O Infalível Zen", em 2021. "Te amo, papai! Obrigado", escreveu Vellozo em publicação nas redes sociais neste sábado.


Benito teve um segundo filho, o cineasta André Vellozo, que morreu em 2019, aos 36 anos.


O legado do artista na música brasileira também foi celebrado no samba-enredo "Em Retalhos de Cetim, a Águia de Ouro do jeito que a vida quer", da escola de Pompeia, no Carnaval de São Paulo do ano passado. Emocionado, Benito desfilou com a família no último carro da escola.

Veja Também 

Lua Blanco, atriz da novela 'Rebelde Brasil', morreu neste domingo, 18, aos 39 anos.

Quem foi Lua Blanco, atriz de ‘Rebelde Brasil’ que morreu aos 39 anos?

Capixaba Richarlison acusa Flávio Bolsonaro em disputa por ilha

Capixaba Richarlison acusa Flávio Bolsonaro em vídeo sobre disputa por ilha: “Tomaram na mão grande”

Harry Styles em show no Madison Square Garden em Nova York

Harry Styles faz homenagem a Liam Payne, morto há dois anos, em show

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Luto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

'Se você não sente indignação, você não é um ser humano', diz Felca no programa Altas Horas
Felca ressurge após 7 meses afastado das redes sociais: 'Me escondi por tempo demais'
Imagem de destaque
BBB 27 terá maior duração da história e tenta bater recorde de faturamento na Globo
Delegacia Regional de Vitória
Mulher põe fogo em quarto de apartamento achando que namorado estava dentro, em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados