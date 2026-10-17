Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Homenagem

Harry Styles faz homenagem a Liam Payne, morto há dois anos, em show

Artista escreveu música para colega da banda One Direction
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 13:22

Harry Styles em show no Madison Square Garden em Nova York
Harry Styles em show no Madison Square Garden em Nova York Reprodução/Instagram/@harrystyles/anthonypham
O cantor Harry Styles homenageou o músico Liam Payne, morto há dois anos, nesta sexta-feira (16), com uma música inédita. O britânico fazia show no Madison Square Garden, em Nova York, e tocou "What Is Enough", que disse ter escrito à época da morte do colega. Os dois fizeram parte da banda One Direction, encerrada em 2016.
Styles afirmou no palco, antes da canção, que se sentia sortudo por fazer tantos shows em Nova York, em especial quando lembrava dos amigos que marcaram sua trajetória.
Payne morreu em 16 de outubro de 2024 após cair da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Ele sofreu politraumatismo e hemorragia interna e externa. O cantor tinha 31 anos.
A faixa inédita de Styles diz que o jeito certo de lembrar amigos mortos é aproveitar a vida ao máximo. Essa é mais ou menos a tônica do disco mais recente dele, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", que recria a pista de dança para falar de pertencimento e euforia.
Styles fez shows em São Paulo há três meses. Ele se apresenta em Nova York até o fim deste mês.

Veja Também 

Imagem de destaque

Brasileira que enviou 8 mil cartas a Harry Styles é condenada à prisão

Imagem de destaque

Harry Styles anuncia retorno à música com lançamento de disco em março

Imagem de destaque

Quem são os 5 acusados pela morte de Liam Payne

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'No Brasil, o rico fica mais rico dormindo, e o pobre trabalha para o sistema financeiro', diz fundador da Petz
Capixaba Richarlison acusa Flávio Bolsonaro em disputa por ilha
Capixaba Richarlison acusa Flávio Bolsonaro em vídeo sobre disputa por ilha: “Tomaram na mão grande”
Apreensão de fuzil e pistola em Vitória
Homem é preso com fuzil e pistola escondidos embaixo da cama em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados