Harry Styles faz homenagem a Liam Payne, morto há dois anos, em show

O cantor Harry Styles homenageou o músico Liam Payne, morto há dois anos, nesta sexta-feira (16), com uma música inédita. O britânico fazia show no Madison Square Garden, em Nova York, e tocou "What Is Enough", que disse ter escrito à época da morte do colega. Os dois fizeram parte da banda One Direction, encerrada em 2016.

Styles afirmou no palco, antes da canção, que se sentia sortudo por fazer tantos shows em Nova York, em especial quando lembrava dos amigos que marcaram sua trajetória.

Payne morreu em 16 de outubro de 2024 após cair da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, na Argentina. Ele sofreu politraumatismo e hemorragia interna e externa. O cantor tinha 31 anos.

A faixa inédita de Styles diz que o jeito certo de lembrar amigos mortos é aproveitar a vida ao máximo. Essa é mais ou menos a tônica do disco mais recente dele, "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", que recria a pista de dança para falar de pertencimento e euforia.