Quem são os 5 acusados pela morte de Liam Payne

Cantor caiu da sacada de um hotel em Buenos Aires Crédito: Reuters

Cinco pessoas foram formalmente acusadas pela morte do cantor do One Direction Liam Payne , que caiu da sacada do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires no último dia 16 de outubro.

Segundo o Ministério Público da Argentina, Gilda Martin e Esteban Grassi, respectivamente gerente e recepcionista do estabelecimento, e Roger Nores, amigo de Payne, foram indiciados por homicídio culposo e Ezequiel Pereyra, que também trabalhava no hotel, e Braian Paiz, um garçom, por fornecerem drogas a Payne

Conforme a legislação argentina, evidências reunidas pelo Ministério Público são apresentadas a um juiz, que decide se o caso deve ou não prosseguir para julgamento.

Segundo o órgão, a juíza Laura Bruniard tomou a decisão de levar o processo à próxima fase na sexta-feira (27/12).

Como ainda cabe apelação, o julgamento de fato começa apenas quando os advogados dos réus se manifestarem e eventuais recursos que eles interpuseram forem apreciados.

Em documentos judiciais, a juíza Bruniard listou as acusações contra os cinco suspeitos, identificados pelas iniciais dos nomes, como é o costume em documentos judiciais nesta fase do processo.

E.D.P, funcionário do hotel, é suspeito de ter vendido cocaína a Liam Payne nos dias 15 e 16 de outubro.

O garçom B.N.P também é suspeito de ter vendido cocaína a Liam Payne duas vezes no dia 14 de outubro.

O amigo de Payne, R.L.N, é suspeito de homicídio culposo por supostamente "não cumprir seus deveres de cuidado, assistência e ajuda" ao cantor após tê-lo "abandonado à própria sorte, sabendo que ele era incapaz de se defender e sabendo que ele [Payne] sofria de múltiplos vícios".

O gerente do hotel G.A.M é suspeito de homicídio culposo por supostamente não impedir que Payne fosse levado para seu quarto de hotel momentos antes de sua morte. De acordo com os autos, dado o estado de Payne, a sacada do quarto representava uma "séria ameaça" e o gerente deveria ter garantido que Payne fosse mantido em um local seguro até que a ajuda médica chegasse.

O recepcionista chefe E.R.G também é suspeito de homicídio culposo por supostamente pedir a três pessoas para "arrastar" Payne, que não conseguia ficar de pé, para seu quarto, em vez de mantê-lo seguro. A juíza Bruniard disse que não achava que o amigo de Liam Payne, o gerente do hotel e a recepcionista "tinham planejado ou desejado a morte de Payne", mas que suas ações criaram um "risco" para sua vida.

Se forem considerados culpados, os três podem enfrentar sentenças de um a cinco anos de prisão.

A sentença por fornecimento de drogas é mais severa e varia entre quatro e 15 anos de prisão.

A juíza Bruniard ordenou que os dois acusados ​​de fornecer as drogas sejam detidos.

Eles foram intimados a comparecer ao tribunal dentro de 24 horas úteis.

Cantor faleceu aos 31 anos Crédito: Phil Noble/Reuters

Em novembro, a promotoria informou que testes toxicológicos revelaram traços de álcool, cocaína e um antidepressivo no organismo de Payne. Declarou ainda que os relatórios médicos sugeriram que o cantor poderia ter caído em um estado de semi ou total inconsciência e que, por isso, teria descartado a possibilidade de um ato consciente ou voluntário.

A investigação concluiu que Payne não sabia o que estava fazendo e não tinha nenhuma compreensão de suas ações.

A autópsia apontou as causas da morte como "trauma múltiplo" e "hemorragia interna e externa", resultantes da queda da sacada do hotel.

Em declarações ao canal americano de notícias de celebridades TMZ, Roger Nores disse que era um "grande amigo" do cantor e que eles passaram um tempo juntos no dia em que a estrela morreu.

Afirmou que Payne "parecia brincalhão e feliz" quando o viu pela última vez, cerca de uma hora antes do músico cair da sacada.

A polícia encontrou substâncias no quarto do cantor e verificou que objetos e móveis haviam sido danificados.

A equipe do hotel fez duas ligações para os serviços de emergência dizendo que havia ali um hóspede que havia tomado "muitas drogas e álcool" e estava "destruindo o quarto inteiro".

Payne se tornou um dos nomes mais conhecidos do pop depois de aparecer no programa The X Factor e chegar à fama com a boyband One Direction na década de 2010, antes de a banda entrar em um hiato por tempo indeterminado em janeiro de 2016.

O funeral do cantor foi realizado em Amersham, Buckinghamshire, no mês passado.