Suspeito é morto após ameaçar policial com uma faca durante abordagem em Piúma

Um homem, suspeito de furtar um estabelecimento em Piúma, no litoral Sul do Espírito Santo, foi morto a tiros após reagir a uma abordagem da Polícia Militar na madrugada deste sábado (17) no bairro Itaputanga. O suspeito fugiu a pé pulando muros de imóveis e tentou esfaquear um policial, que atirou contra ele.





De acordo com a polícia, durante patrulhamento, a equipe visualizou um homem com características semelhantes a um suspeito de envolvimento em crimes violentos em Minas Gerais e que teria fugido para Piúma. De acordo com os relatos, ele também seria suspeito de ter furtado um estabelecimento no município.



Na abordagem, segundo relato da PM, o homem fugiu a pé, pulando muros de imóveis. Depois, sacou uma faca e avançou na direção de um policial. O militar atirou, de acordo com a corporação, para conter a agressão.





Após a intervenção, a equipe iniciou os primeiros procedimentos de socorro e, depois, encaminhou o suspeito ao pronto-socorro do hospital, mas ele não resistiu. A faca foi apreendida e levada à delegacia.





A Polícia Civil informa que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Itapemirim e será apurada por meio da Delegacia de Polícia de Piúma. O corpo do suspeito foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. A arma apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica.