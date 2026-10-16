Frente fria traz alerta de tempestade para o ES no fim de semana

O tempo ameno e chuvoso dos últimos dias vai se estender até o final de semana em todo o Espírito Santo. A instabilidade é provocada pela chegada de uma nova frente fria, que deve avançar pelo território capixaba entre o sábado (17) e o domingo (18), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).





Em decorrência do fenômeno, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para o Estado: um de perigo (alerta laranja) para o sábado e outro de perigo potencial (alerta amarelo) para o domingo. Ambos os avisos englobam os 78 municípios capixabas.