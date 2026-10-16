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Tempo

Frente fria traz alerta de tempestade para o ES no fim de semana

Alerta laranja do Inmet vale para os 78 municípios capixabas no sábado (17). No domingo (18), o tempo segue instável em território capixaba

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 14:51

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

16 out 2026 às 14:51
Final de semana será de chuva no ES
Inmet

O tempo ameno e chuvoso dos últimos dias vai se estender até o final de semana em todo o Espírito Santo. A instabilidade é provocada pela chegada de uma nova frente fria, que deve avançar pelo território capixaba entre o sábado (17) e o domingo (18), segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).


Em decorrência do fenômeno, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestade para o Estado: um de perigo (alerta laranja) para o sábado e outro de perigo potencial (alerta amarelo) para o domingo. Ambos os avisos englobam os 78 municípios capixabas.

Entenda

O que prevê o alerta laranja

■ Chuvas de até 100 milímetros no dia

■ Ventos que podem chegar a 100 km/h

■ Queda de granizo

Intertítulo
O que prevê o alerta amarelo

■ Chuvas de até 50 milímetros no dia

■ Ventos que podem chegar a 60 km/h

■ Queda de granizo

Intertítulo
⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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