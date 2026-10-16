Inmet emite dois alertas de tempestades para o ES nesta sexta (16); veja locais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades para cidades do Espírito Santo, válidos até as 23h59 desta sexta-feira (16).





O primeiro aviso, de perigo potencial (cor amarela), foi emitido para todo o Estado. O Inmet alerta que há possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.





Já o segundo aviso, de perigo (cor laranja), foi anunciado em 51 cidades capixabas. A previsão é para chuvas de até 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.



