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Clima

Inmet emite dois alertas de tempestades para o ES nesta sexta (16); veja locais

O primeiro aviso, de perigo potencial, é válido para todo o Estado; o segundo, de perigo, foi anunciado para 51 cidades capixabas

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 10:10

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

16 out 2026 às 10:10
Chuva deve ganhar abrangência ao longo do dia Marcelo Prest/Arquivo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de tempestades para cidades do Espírito Santo, válidos até as 23h59 desta sexta-feira (16). 


O primeiro aviso, de perigo potencial (cor amarela), foi emitido para todo o Estado. O Inmet alerta que há possibilidade de chuva de até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.


Já o segundo aviso, de perigo (cor laranja), foi anunciado em 51 cidades capixabas. A previsão é para chuvas de até 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e queda de granizo. Além do risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.


O site de meteorologia Climatempo informou que a chuva no Espírito Santo vai ganhar abrangência ao longo do dia e que há possibilidades de episódios mais intensos, como temporais, no Sul e na Região Serrana. Ainda, sobre a temperatura, a previsão é que o calor permaneça mais perceptível.  

Veja as 51 cidades com alerta laranja de tempestade:
  • Afonso Cláudio
  • Alegre
  • Alfredo Chaves
  • Anchieta
  • Apiacá
  • Aracruz
  • Atílio Vivacqua
  • Baixo Guandu
  • Bom Jesus do Norte
  • Brejetuba
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Cariacica
  • Castelo
  • Conceição do Castelo
  • Divino de São Lourenço
  • Domingos Martins
  • Dores do Rio Preto
  • Fundão
  • Guaçuí
  • Guarapari
  • Ibatiba
  • Ibiraçu
  • Ibitirama
  • Iconha
  • Irupi
  • Itaguaçu
  • Itapemirim
  • Itarana
  • Iúna
  • Jerônimo Monteiro
  • João Neiva
  • Laranja da Terra
  • Marataízes
  • Marechal Floriano
  • Mimoso do Sul
  • Muniz Freire
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • Santa Leopoldina
  • Santa Maria de Jetibá
  • Santa Teresa
  • São José do Calçado
  • São Roque do Canaã
  • Serra
  • Vargem Alta
  • Venda Nova do Imigrante
  • Viana
  • Vila Velha
  • Vitória
⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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