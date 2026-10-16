Cachoeira artificial e aquecida no ES viraliza nas redes sociais; vídeo

Uma cachoeira aquecida, com iluminação e paisagismo, além de uma sauna “escondida” por trás da queda d’água viralizou nas redes sociais: em apenas um dia, somando Instagram e Tiktok, já foram mais de um milhão de visualizações (veja acima). As imagens foram gravadas em um cerimonial localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e publicadas nos perfis da empresa responsável pela execução do projeto.
Nos comentários, muita gente elogiou: “Qual investimento para tal capricho?”, indagou um internauta. “Novo desejo desbloqueado”, escreveu outra. “Tá em rico, alguém traduz?”, brincou um usuário.
A reportagem de A Gazeta conversou com o empresário Arnaldo Grijó da Penha, dono da AGP Lagos, responsável pelo projeto, para entender melhor como é o processo de construção de uma cachoeira artificial. Ele contou que a estrutura que aparece no vídeo foi construída há cerca de 10 anos, e foi a primeira executada por ele e equipe.
“Lá era um local completamente ermo. Era um barranco de barro mesmo. O chão ali, a parte mais plana era uma capoeira. Minha intenção era construí-la para aprender a fazer as pedras, a cachoeira, e comercializar no mercado”, lembrou Arnaldo.
Acontece que, na época, ele não investiu tanto em publicidade e a empresa ficou de lado. No entanto, há cerca de um ano, eles voltaram com força total e aproveitaram para reformar a primeira cachoeira, principalmente para modernizar o sistema de filtragem.
“Quando surgiu o ozônio nós refizemos todo o sistema de filtragem, repaginando e atualizando para o mercado atual. Agora você não precisa jogar cloro, clarificante. Só uma vez por semana precisa fazer aspiração de fundo”, explicou.
Arnaldo detalhou que o lago da cachoeira é aquecido, como em piscinas com essa tecnologia. “A água da cachoeira é de recirculação. Ela pega a água da piscina (já quente), joga lá em cima e fica recirculando”, disse.
O cerimonial onde está inserida a cachoeira do vídeo conta com outros projetos, como praia artificial. Por enquanto, o espaço comporta apenas eventos, mas há previsão de construção de suítes para hospedagem, com previsão de inauguração para o ano que vem. Atualmente, os convidados dos eventos podem sim usufruir das piscinas.
Para fazer essas pedras com aspecto natural, o primeiro passo é preparar a estrutura delas. “A gente faz toda uma armação de ferragem, em volta é colocada uma armação de chapa metálica, que é o que vai dar o formato das pedras. No interior dela, depois que é feita toda a estrutura, a gente pode colocar isopor, pneu, resto de obra, garrafa pet, você pode escolher, só não pode colocar lixo orgânico. E depois preenchemos com concreto armado”, comentou Arnaldo.
Em seguida, é feita toda a impermeabilização da cachoeira e então vem a parte da pintura. No entorno é feito paisagismo com plantas naturais e a iluminação direcionada dá o toque final.
A cachoeira do vídeo que viralizou possui 15 metros de altura, e o lago comporta 200 mil litros de água. Por trás dela há ainda uma entrada, por onde, saindo de uma sauna, a pessoa consegue passar por baixo da queda d'água e acessar a piscina (veja abaixo).
Com a publicidade dos projetos de cachoeiras, lagos e praias artificiais, os pedidos de orçamento estão crescendo. “Hoje a gente está respondendo orçamento para mais de 20 países. Tem gente nos mandando mensagem do Texas, Flórida, Irã, Arábia Saudita, Israel. Já devo ter respondido mais de 500 orçamentos de uns seis meses para cá”, frisou Arnaldo.
Segundo ele, os clientes que mais têm buscado esse tipo de projeto são resorts e hotéis de alto padrão.
Não há um valor fixo para uma cachoeira, lago ou praia artificial, já que tudo depende de uma série de fatores. Mas, como uma média, Arnaldo informou que, quando o terreno já é favorável para a queda d’água, pode-se cobrar cerca de R$ 5 mil por metro quadrado.