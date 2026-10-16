Cachoeira artificial e aquecida no ES viraliza nas redes sociais; vídeo

Uma cachoeira aquecida, com iluminação e paisagismo, além de uma sauna “escondida” por trás da queda d’água viralizou nas redes sociais: em apenas um dia, somando Instagram e Tiktok, já foram mais de um milhão de visualizações (veja acima). As imagens foram gravadas em um cerimonial localizado em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, e publicadas nos perfis da empresa responsável pela execução do projeto.





Nos comentários, muita gente elogiou: “Qual investimento para tal capricho?”, indagou um internauta. “Novo desejo desbloqueado”, escreveu outra. “Tá em rico, alguém traduz?”, brincou um usuário.





A reportagem de A Gazeta conversou com o empresário Arnaldo Grijó da Penha, dono da AGP Lagos, responsável pelo projeto, para entender melhor como é o processo de construção de uma cachoeira artificial. Ele contou que a estrutura que aparece no vídeo foi construída há cerca de 10 anos, e foi a primeira executada por ele e equipe.





“Lá era um local completamente ermo. Era um barranco de barro mesmo. O chão ali, a parte mais plana era uma capoeira. Minha intenção era construí-la para aprender a fazer as pedras, a cachoeira, e comercializar no mercado”, lembrou Arnaldo.





Acontece que, na época, ele não investiu tanto em publicidade e a empresa ficou de lado. No entanto, há cerca de um ano, eles voltaram com força total e aproveitaram para reformar a primeira cachoeira, principalmente para modernizar o sistema de filtragem.





“Quando surgiu o ozônio nós refizemos todo o sistema de filtragem, repaginando e atualizando para o mercado atual. Agora você não precisa jogar cloro, clarificante. Só uma vez por semana precisa fazer aspiração de fundo”, explicou.