Onde se refrescar nas cidades mais quentes do Espírito Santo

Com a chegada do verão se aproximando, encontrar lugares para fugir do calor entra nos planos de muitos capixabas. Em janeiro de 2026, quatro municípios do Espírito Santo registraram as maiores temperaturas médias indicadas no levantamento do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC): Jerônimo Monteiro, com 31,2 °C; Montanha, com 31,1 °C; e Marilândia e Vitória, ambas com 31 °C.





Para quem vive ou pretende visitar essas cidades nos dias mais quentes, há opções que vão de cachoeiras e piscinas em meio à natureza a praias com infraestrutura para passar o dia.





Confira onde se refrescar em cada município: