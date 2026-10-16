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Giovana Duarte

Onde se refrescar nas cidades mais quentes do Espírito Santo

De cachoeiras e piscinas em meio à natureza a praias com infraestrutura, confira opções para amenizar o calor no ES

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 11:21

Publicado em 

16 out 2026 às 11:21
Giovana Duarte

Colunista

Giovana Duarte Giovana Duarte
Confira opções para amenizar o calor em Jerônimo Monteiro, Montanha, Marilândia e Vitória.
Confira opções para amenizar o calor em Jerônimo Monteiro, Montanha, Marilândia e Vitória. Acervo Giovana Duarte/Prefeitura de Viana

Com a chegada do verão se aproximando, encontrar lugares para fugir do calor entra nos planos de muitos capixabas. Em janeiro de 2026, quatro municípios do Espírito Santo registraram as maiores temperaturas médias indicadas no levantamento do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC): Jerônimo Monteiro, com 31,2 °C; Montanha, com 31,1 °C; e Marilândia e Vitória, ambas com 31 °C.


Para quem vive ou pretende visitar essas cidades nos dias mais quentes, há opções que vão de cachoeiras e piscinas em meio à natureza a praias com infraestrutura para passar o dia.


Confira onde se refrescar em cada município:

Jerônimo Monteiro

Na zona rural de Jerônimo Monteiro, o Sítio 3 Moinhos é uma opção para quem busca contato com a natureza. A propriedade conta com uma área reflorestada, nascentes recuperadas e uma cachoeira com espaço para banho.


O local recebe visitantes durante o verão, aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h. A entrada custa R$ 20. Para mais informações, o contato é (28) 98114-5633.

Sítio 3 Moinhos, em Jerônimo Monteiro
Sítio 3 Moinhos, em Jerônimo Monteiro Reprodução/Instagram/@sitio3moinhos
Montanha

No distrito de Vinhático, na localidade de São Sebastião do Norte, a Cachoeira da Pedreira atrai visitantes pelas águas cristalinas e pela paisagem natural. A atração também é indicada no portal da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), embora esteja localizada em uma propriedade particular.


Antes de programar a visita, vale confirmar com responsáveis pela área as condições de acesso e as regras para entrada e banho.

Município de Montanha
Município de Montanha Prefeitura de Montanha
Marilândia

A Cabana Água Viva, em Alto Liberdade, aos pés da Pedra do Cruzeiro, reúne opções para quem quer se refrescar e aproveitar o dia com a família. O espaço conta com bicas de água corrente, piscina e restaurante.


A cabana funciona aos sábados e domingos, a partir das 10h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (27) 99996-3689.

Marilândia, no ES
Marilândia, no ES Acervo Giovana Duarte/Fernanda
Vitória

Na Capital, a Curva da Jurema é uma alternativa para quem prefere aproveitar o mar sem abrir mão da estrutura de serviços. A praia tem águas geralmente calmas e oferece chuveiros, cafeterias, restaurantes e aluguel de cadeiras e guarda-sóis, facilitando a programação de um dia à beira-mar.

Curva da Jurema, em Vitória
Curva da Jurema, em Vitória Acervo Giovana Duarte

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Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.

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Giovana Duarte e produtora de conteudo sobre turismo, cultura e gastronomia do Espirito Santo no Guia Capixaba, criado com o objetivo de incentivar a valorizacao do Espirito Santo

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