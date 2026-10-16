Onde se refrescar nas cidades mais quentes do Espírito Santo

Com a chegada do verão se aproximando, encontrar lugares para fugir do calor entra nos planos de muitos capixabas. Em janeiro de 2026, quatro municípios do Espírito Santo registraram as maiores temperaturas médias indicadas no levantamento do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC): Jerônimo Monteiro, com 31,2 °C; Montanha, com 31,1 °C; e Marilândia e Vitória, ambas com 31 °C.
Para quem vive ou pretende visitar essas cidades nos dias mais quentes, há opções que vão de cachoeiras e piscinas em meio à natureza a praias com infraestrutura para passar o dia.
Confira onde se refrescar em cada município:
Na zona rural de Jerônimo Monteiro, o Sítio 3 Moinhos é uma opção para quem busca contato com a natureza. A propriedade conta com uma área reflorestada, nascentes recuperadas e uma cachoeira com espaço para banho.
O local recebe visitantes durante o verão, aos sábados e domingos, das 9h30 às 18h. A entrada custa R$ 20. Para mais informações, o contato é (28) 98114-5633.
No distrito de Vinhático, na localidade de São Sebastião do Norte, a Cachoeira da Pedreira atrai visitantes pelas águas cristalinas e pela paisagem natural. A atração também é indicada no portal da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), embora esteja localizada em uma propriedade particular.
Antes de programar a visita, vale confirmar com responsáveis pela área as condições de acesso e as regras para entrada e banho.
A Cabana Água Viva, em Alto Liberdade, aos pés da Pedra do Cruzeiro, reúne opções para quem quer se refrescar e aproveitar o dia com a família. O espaço conta com bicas de água corrente, piscina e restaurante.
A cabana funciona aos sábados e domingos, a partir das 10h. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (27) 99996-3689.
Na Capital, a Curva da Jurema é uma alternativa para quem prefere aproveitar o mar sem abrir mão da estrutura de serviços. A praia tem águas geralmente calmas e oferece chuveiros, cafeterias, restaurantes e aluguel de cadeiras e guarda-sóis, facilitando a programação de um dia à beira-mar.
Caro leitor
Giovana Duarte é colunista de turismo de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.