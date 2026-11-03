Sinais, fortes sinais: Os nomes escalados por Pazolini até agora

Todos esses foram ou são secretários municipais em Vitória. Trabalharam diretamente com Pazolini.

É bem provável que parte deles “migre” para o Palácio Anchieta.

A principal aposta é Erick Musso. Além de coordenar a equipe de transição, ele é, há tempos, o braço direito de Pazolini.

É o articulador político do ex-prefeito e já foi secretário de Governo na Capital, sob a batuta do correligionário.

Erick, muito provavelmente, vai ser o secretário estadual da Casa Civil. A função da pasta é justamente fazer articulação, por exemplo, com os deputados estaduais.

Erick já presidiu a Assembleia Legislativa.

Regis Mattos foi o segundo nome da equipe de transição a ser anunciado. Ele é o atual secretário municipal de Fazenda de Vitória. Compôs o primeiro escalão na época de Pazolini e segue na gestão de Cris Samorini (PP).

Regis Mattos também comandou a pasta de Economia e Planejamento do Espírito Santo entre 2015 e 2018, no governo Paulo Hartung.

Juliana Rohsner, desde 2021, é secretária de Educação de Vitória e também foi escolhida por Pazolini para a transição.

E, por último (até agora), houve o anúncio de Gustavo Perin de Medeiros Teixeira, secretário de Obras de Vitória, também desde 2021. É o mais novo membro da equipe de transição.





Se levar todos esses para o governo estadual, Pazolini vai provocar indiretamente uma reforma administrativa no secretariado de Vitória, o que deverá ser solucionado pela prefeita da Capital, aliada do republicano.





A gestão municipal já sofreu alterações devido ao período eleitoral, por exemplo, com a saída de Coronel Ramalho (Republicanos) do comando da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em abril, para disputar o pleito.





Ramalho foi eleito deputado federal.



