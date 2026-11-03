Neguinho da Beija-Flor fará show gratuito em Vitória no Dia da Consciência Negra

O sambista Neguinho da Beija-Flor será a principal atração de uma programação gratuita em Vitória no Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O cantor se apresenta a partir das 20h, no Centro da capital, como parte do projeto Diálogos Pretos – Encontro para o Enfrentamento ao Racismo.
A programação musical começa às 16h, com DJ. Às 17h, o grupo Samba Criolo sobe ao palco, seguido por mais uma apresentação de DJ, às 19h. O show de Neguinho da Beija-Flor está previsto para às 20h. O local ainda será divulgado pela organização do evento.
Conhecido pela trajetória no Carnaval carioca e pela ligação com a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, o cantor levará ao público capixaba um repertório dedicado ao samba e à música popular brasileira. O evento é realizado pelo Instituto Raízes, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Governo Federal.
A programação começa no dia 18 de novembro, com dois debates no Auditório Manoel Vereza, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As atividades acontecem das 8h às 17h.
A primeira mesa terá como tema “Intolerância Religiosa e Racismos no Brasil” e contará com a participação do professor e babalawô Ivanir dos Santos, conhecido por sua atuação no combate à intolerância religiosa e na defesa da liberdade de crença.
Na sequência, a pesquisadora e escritora Carla Akotirene participa da discussão “Racismo Institucional no Brasil: as políticas públicas do Governo Lula”. A autora é referência nos debates sobre relações raciais, gênero e interseccionalidade.
A participação nos debates é gratuita. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (9), às 9h, por meio de um link que será disponibilizado na bio do Instagram do Instituto Raízes.
Diálogos Pretos – Encontro para o Enfrentamento ao Racismo
18 de novembro – Debates
Local: Auditório Manoel Vereza, no CCJE/Ufes, em Vitória
Horário: das 8h às 17h
Temas: “Intolerância Religiosa e Racismos no Brasil” e “Racismo Institucional no Brasil: as políticas públicas do Governo Lula”
Participações: Ivanir dos Santos e Carla Akotirene
Entrada gratuita. Inscrições em breve.
20 de novembro – Programação cultural
Local: Centro de Vitória, local específico ainda será divulgado pela organização do evento
16h: DJ
17h: Samba Criolo
19h: DJ
20h: Neguinho da Beija-Flor
Entrada gratuita.