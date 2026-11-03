Neguinho da Beija-Flor fará show gratuito em Vitória no Dia da Consciência Negra

O sambista Neguinho da Beija-Flor será a principal atração de uma programação gratuita em Vitória no Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O cantor se apresenta a partir das 20h, no Centro da capital, como parte do projeto Diálogos Pretos – Encontro para o Enfrentamento ao Racismo.





A programação musical começa às 16h, com DJ. Às 17h, o grupo Samba Criolo sobe ao palco, seguido por mais uma apresentação de DJ, às 19h. O show de Neguinho da Beija-Flor está previsto para às 20h. O local ainda será divulgado pela organização do evento.





Conhecido pela trajetória no Carnaval carioca e pela ligação com a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, o cantor levará ao público capixaba um repertório dedicado ao samba e à música popular brasileira. O evento é realizado pelo Instituto Raízes, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Governo Federal.