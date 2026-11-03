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Cultura

Neguinho da Beija-Flor fará show gratuito em Vitória no Dia da Consciência Negra

Cantor é a principal atração de evento no Centro da capital, que também terá outras apresentações de samba e debates com Carla Akotirene e Ivanir dos Santos
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 16:59

Neguinho da Beija-Flor fará show gratuito em Vitória no Dia da Consciência Negra
Neguinho da Beija-Flor fará show gratuito em Vitória no Dia da Consciência Negra Carolina Oliveira /Divulgação Globo

O sambista Neguinho da Beija-Flor será a principal atração de uma programação gratuita em Vitória no Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. O cantor se apresenta a partir das 20h, no Centro da capital, como parte do projeto Diálogos Pretos – Encontro para o Enfrentamento ao Racismo.


A programação musical começa às 16h, com DJ. Às 17h, o grupo Samba Criolo sobe ao palco, seguido por mais uma apresentação de DJ, às 19h. O show de Neguinho da Beija-Flor está previsto para às 20h. O local ainda será divulgado pela organização do evento.


Conhecido pela trajetória no Carnaval carioca e pela ligação com a escola de samba Beija-Flor de Nilópolis, o cantor levará ao público capixaba um repertório dedicado ao samba e à música popular brasileira. O evento é realizado pelo Instituto Raízes, em parceria com o Ministério da Igualdade Racial e o Governo Federal. 

Carla Akotirene e Ivanir dos Santos participam de debates na Ufes
Carla Akotirene e Ivanir dos Santos
Carla Akotirene e Ivanir dos Santos Renner Boldrino / Brunno Rodrigues

A programação começa no dia 18 de novembro, com dois debates no Auditório Manoel Vereza, no Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). As atividades acontecem das 8h às 17h.


A primeira mesa terá como tema “Intolerância Religiosa e Racismos no Brasil” e contará com a participação do professor e babalawô Ivanir dos Santos, conhecido por sua atuação no combate à intolerância religiosa e na defesa da liberdade de crença.


Na sequência, a pesquisadora e escritora Carla Akotirene participa da discussão “Racismo Institucional no Brasil: as políticas públicas do Governo Lula”. A autora é referência nos debates sobre relações raciais, gênero e interseccionalidade.


A participação nos debates é gratuita. As inscrições serão abertas na próxima segunda-feira (9), às 9h, por meio de um link que será disponibilizado na bio do Instagram do Instituto Raízes.

Serviço

Diálogos Pretos – Encontro para o Enfrentamento ao Racismo


18 de novembro – Debates

Local: Auditório Manoel Vereza, no CCJE/Ufes, em Vitória

Horário: das 8h às 17h

Temas: “Intolerância Religiosa e Racismos no Brasil” e “Racismo Institucional no Brasil: as políticas públicas do Governo Lula”

Participações: Ivanir dos Santos e Carla Akotirene

Entrada gratuita. Inscrições em breve.


20 de novembro – Programação cultural

Local: Centro de Vitória, local específico ainda será divulgado pela organização do evento

16h: DJ

17h: Samba Criolo

19h: DJ

20h: Neguinho da Beija-Flor

Entrada gratuita.

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