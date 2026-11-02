Mata Atlântica capixaba vira galeria de arte a céu aberto com exposição gratuita

A Mata Atlântica vai se transformar em uma galeria de arte a céu aberto em Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo. Entre os dias 3 e 30 de novembro, o município recebe o REVOADA: Salão de Artes Integradas, que reúne artistas capixabas e de outros três estados brasileiros em uma programação gratuita de exposições, apresentações culturais e oficinas.



Um dos destaques é a exposição de esculturas e instalações artísticas em meio às árvores do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), conhecido como Museu Mello Leitão. A mostra será aberta no dia 3 de novembro, às 10h, com obras de Kyria Oliveira e Edvan Rodrigues, do Espírito Santo, Danielle Monteiro, Igor Reis e Pedro Kubitschek, de Minas Gerais.



No mesmo dia, às 15h, a Galeria de Arte de Santa Teresa recebe trabalhos de outros sete artistas, com pinturas e objetos de Cristina Rovesse, Gabriel Araujo e Laura Alkmím, de Minas Gerais; Eliane Consalter, de São Paulo; Maria Stefanon, do Espírito Santo; e Máximo e Sandro Barçal, do Rio de Janeiro.



Além de visitar as exposições, o público poderá participar da escolha das obras premiadas, por meio de votação presencial. Os trabalhos concorrem a três prêmios aquisitivos, de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. A seleção também contará com a participação da curadoria e de representantes das instituições parceiras. O resultado será anunciado no dia 21 de novembro, às 16h, na Galeria de Arte de Santa Teresa.