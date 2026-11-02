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Santa Teresa

Mata Atlântica capixaba vira galeria de arte a céu aberto com exposição gratuita

Com esculturas e instalações em meio à natureza, evento em Santa Teresa reúne artistas do ES, MG, RJ e SP e terá teatro, circo, música e oficinas durante novembro
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 12:00

Exposição gratuita leva obras de artistas de quatro estados à Mata Atlântica no ES
Exposição gratuita leva obras de artistas de quatro estados à Mata Atlântica no ES Kyria Oliveira / Mayra Azzi

A Mata Atlântica vai se transformar em uma galeria de arte a céu aberto em Santa Teresa, na região serrana do Espírito Santo. Entre os dias 3 e 30 de novembro, o município recebe o REVOADA: Salão de Artes Integradas, que reúne artistas capixabas e de outros três estados brasileiros em uma programação gratuita de exposições, apresentações culturais e oficinas.

Um dos destaques é a exposição de esculturas e instalações artísticas em meio às árvores do Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), conhecido como Museu Mello Leitão. A mostra será aberta no dia 3 de novembro, às 10h, com obras de Kyria Oliveira e Edvan Rodrigues, do Espírito Santo, Danielle Monteiro, Igor Reis e Pedro Kubitschek, de Minas Gerais.

No mesmo dia, às 15h, a Galeria de Arte de Santa Teresa recebe trabalhos de outros sete artistas, com pinturas e objetos de Cristina Rovesse, Gabriel Araujo e Laura Alkmím, de Minas Gerais; Eliane Consalter, de São Paulo; Maria Stefanon, do Espírito Santo; e Máximo e Sandro Barçal, do Rio de Janeiro.

Além de visitar as exposições, o público poderá participar da escolha das obras premiadas, por meio de votação presencial. Os trabalhos concorrem a três prêmios aquisitivos, de R$ 3 mil, R$ 2 mil e R$ 1 mil. A seleção também contará com a participação da curadoria e de representantes das instituições parceiras. O resultado será anunciado no dia 21 de novembro, às 16h, na Galeria de Arte de Santa Teresa.

Teatro, circo e música ocupam a cidade
A programação vai além das artes visuais e inclui atividades para diferentes faixas etárias. No dia 7 de novembro, às 18h, o Grupo Árvore Casa das Artes apresenta o espetáculo teatral "Ayla e Marmelo", no auditório do INMA.

Já no dia 14, das 15h às 17h30, a Rua do Lazer recebe uma apresentação musical de Márcia Chagas e Victor Humberto, em frente ao Bar Elite.

As crianças também terão espaço na programação. No dia 28 de novembro, às 16h, o Cirquinho da Árvore, do Grupo Árvore Casa das Artes, leva uma apresentação circense à Rua do Lazer.

O evento ainda promove encontros entre artistas e visitantes. No dia 7, às 14h, a artista capixaba Maria Stefanon ministra uma oficina de arte no INMA. No dia 21, também às 14h, a Galeria de Arte de Santa Teresa recebe uma roda de conversa sobre processos criativos, curadoria e a relação entre arte e território, com participação dos artistas expositores, da curadora Vania Cáus, do jornalista Giuliano de Miranda e do crítico de arte Rodrigo Hipólito.
Oficina ensina receita tradicional de Santa Teresa

A culinária também integra o evento. No dia 22 de novembro, às 10h, o Chalé Azul, no Vale do Caravaggio, recebe uma atividade de produção de limoncello, bebida italiana feita à base de limão.

Outra atração é uma oficina infantil dedicada ao preparo do biscoito "mentira", receita tradicional ligada à influência da imigração italiana na região. A atividade será conduzida pelo chef André Luiz Ferolla e terá apenas dez vagas gratuitas.

As inscrições para a oficina infantil devem ser feitas presencialmente na Secretaria de Turismo de Santa Teresa até o dia 20 de novembro.

Serviço

REVOADA: Salão de Artes Integradas
Quando: de 3 a 30 de novembro
Onde: Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), Galeria de Arte de Santa Teresa, Rua do Lazer e Vale do Caravaggio, em Santa Teresa (ES)
Abertura: 3 de novembro, às 10h, no INMA, e às 15h, na Galeria de Arte de Santa Teresa
Entrada: gratuita
Oficina infantil: dez vagas gratuitas, com inscrições presenciais na Secretaria de Turismo até 20 de novembro
Premiação: anúncio dos vencedores em 21 de novembro, às 16h, na Galeria de Arte de Santa Teresa

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