Mulher esfaqueia marido e testemunha usa arma de choque para contê-la no ES

Uma mulher de 40 anos, que esfaqueava o marido, foi contida por uma arma de choque, usada por um homem que testemunhava o crime. O caso aconteceu no sábado (31), no meio da rua, no Centro de Ponto Belo, município localizado no Extremo Norte do Espírito Santo.





Um garoto de 12 anos, filho da suspeita, estava no local do crime e acabou presenciando a tentativa de assassinato. Ela foi presa em flagrante. Não há informações sobre a motivação. Os nomes da autora e do ferido não foram revelados pelas autoridaes.





De acordo com informações da Polícia Militar (PM) , uma equipe realizava patrulhamento pela região central da cidade quando foi alertada sobre um homem ferido por uma faca. Ao chegarem ao local, populares relataram aos policiais que a esposa do homem foi a autora dos golpes.





A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus.





A agressora foi conduzida à Delegacia Regional de Nova Venécia e, segundo a Polícia Civil (PC), foi autuada pelos crimes de tentativa de homicídio simples e desobediência à ação policial . Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao sistema prisional.



