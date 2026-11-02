AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Violência

Mulher esfaqueia marido e testemunha usa arma de choque para contê-la no ES

Suspeita de 40 anos foi presa em flagrante por tentativa de homicídio; filho de 12 anos assistiu ao crime e recebeu apoio do Conselho Tutelar

Publicado em 02 de Novembro de 2026 às 13:05

Ghenis Carlos

Ghenis Carlos

Publicado em 

02 nov 2026 às 13:05
Uma mulher de 40 anos, que esfaqueava o marido, foi contida por uma arma de choque, usada por um homem que testemunhava o crime. O caso aconteceu no sábado (31), no meio da rua, no Centro de Ponto Belo, município localizado no Extremo Norte do Espírito Santo. 

Um garoto de 12 anos, filho da suspeita, estava no local do crime e acabou presenciando a tentativa de assassinato. Ela foi presa em flagrante. Não há informações sobre a motivação. Os nomes da autora e do ferido não foram revelados pelas autoridaes.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), uma equipe realizava patrulhamento pela região central da cidade quando foi alertada sobre um homem ferido por uma faca. Ao chegarem ao local, populares relataram aos policiais que a esposa do homem foi a autora dos golpes. 

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e transferida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. 

A agressora foi conduzida à Delegacia Regional de Nova Venécia e, segundo a Polícia Civil (PC), foi autuada pelos crimes de tentativa de homicídio simples e desobediência à ação policial. Após os procedimentos legais, ela foi encaminhada ao sistema prisional.

menino de 12 anos recebeu amparo do Conselho Tutelar e ficou sob os cuidados de uma conselheira de plantão.

+ em Polícika

Homem é morto pela PM durante abordagem em Vila Velha

Corpos de motoboy e de outra vítima são achados em mata na Serra

Médico é preso em flagrante suspeito de apontar arma para vendedor em Vila Velha

Mulher é morta a facadas no meio da rua pelo companheiro em Colatina

Carro furtado é recuperado em menos de três horas em Linhares

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Violência Faca Ponto Belo Brigas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dia de Finados no Cemitério Municipal de Santa Inês, em Vila Velha
Dia de Finados: chuva não desanima e cemitérios ficam movimentados na Grande Vitória
Infraestrutura e investimentos do Novo PAC no Espírito Santo
Confiança também é infraestrutura para atrair investimentos
Soluções simples ajudam a aproveitar melhor os espaços, estimular a autonomia das crianças e reduzir a bagunça no dia a dia
Como organizar os brinquedos das crianças de forma prática e sem caos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.